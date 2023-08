"Tornister pełen uśmiechów". Wyprawki szkolne trafią do tysięcy uczniów z Polski i z zagranicy

W ramach akcji "Tornister pełen uśmiechów" Caritas przekaże w tym roku 15 tysięcy tornistrów i wyprawek szkolnych dla uczniów w Polsce i zagranicą. - Plecaki w tym roku po raz pierwszy pojadą do Syrii i do Libanu - powiedziała w rozmowie z TVN24 Magdalena Masiak z Caritas Polska. Akcję, której finał odbył się w Starej Birczy koło Przemyśla, wsparła para prezydencka.

"Tornister pełen uśmiechów" to jedna z ważniejszych akcji Caritasu Polska dla dzieci. Od jej rozpoczęcia w 2009 roku organizacja przekazała najmłodszym ponad 210 tysięcy skompletowanych wyprawek szkolnych.

W ramach tegorocznej akcji 15 tysięcy dzieci z Polski i z zagranicy otrzyma wyprawki szkolne, w tym dwa tysiące trafi na Litwę, Białoruś i Ukrainę. Pięć tysięcy trafi do dzieci ukraińskich w Polsce. W związku z trzęsieniem ziemi w Libanie i w Syrii, w tym roku akcja została rozszerzona także o zakup 700 plecaków dla dzieci z tego obszaru. Finał akcji odbył się w 20 sierpnia w Starej Birczy koło Przemyśla.

- Większości osób, które się do nas zgłaszają, to są osoby z Ukrainy. A w związku z tym, że jesteśmy przy końcówce sierpnia, myślimy wszyscy - i polscy rodzice, i cudzoziemscy rodzice - o tym, że nasze dzieci niedługo pójdą do szkoły - mówiła TVN24 Renata Makuch z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska.

Zaznaczyła, że "przygotowanie do szkoły z jednej strony to jest radosny czas, bo dzieci czekają na spotkanie ze swoimi kolegami, koleżankami, nauczycielami, ale dla rodziców czasami to jest właśnie powód do zmartwienia".

Magdalena Masiak z Caritas Polska zaznaczyła, że "zauważyliśmy wielki problem i staramy się wesprzeć dzieci na Bliskim Wschodzie, więc plecaki w tym roku po raz pierwszy pojadą do Syrii i do Libanu".

Para prezydencka wsparła akcję

Sześć wyprawek skompletowała para prezydencka. - Im lepiej nasze dzieci pójdą przygotowane do szkoły, tym przyjemniejszy będzie dla nich początek roku. Stąd nasza troska o to, aby 4 września, każdy uczeń w Polsce miał w plecaku wszystko, co potrzebne do nauki – mówił Andrzej Duda w wideo opublikowanym na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

Pierwsza Dama zwróciła uwagę, że "dla jednych będzie to pełne emocji pierwsze spotkanie ze szkołą, z nowymi kolegami i koleżankami, dla innych powrót do dobrze znanych sal lekcyjnych i dawno niewidzianych przyjaciół".

