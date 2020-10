Część dzieci zostanie w domach, część pójdzie do szkół. Rząd podjął decyzję

- Chodzi o to, żeby zmniejszyć kontakty społeczne i natężenie ruchu w komunikacji publicznej - tłumaczy premier Mateusz Morawiecki decyzję o tym, by starsi uczniowie podstawówek uczyli się od poniedziałku zdalnie. Dodatkowo dzieci do 16 roku życia między godzinami 8 a 16 nie będą mogły bez opieki wychodzić z domu.

Co to oznacza dla edukacji? Od poniedziałku klasy 4-8 w szkołach podstawowych w całym kraju będą pracować zdalnie. - Chodzi o to, żeby zmniejszyć kontakty społeczne i natężenie ruchu w komunikacji publicznej - tłumaczył tę decyzję premier Morawiecki. Już od tygodnia zdalnie pracowały - i to się nie zmieni - wszystkie szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej.