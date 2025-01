Kiedy Michał K. wyjdzie z brytyjskiego aresztu? Sąd wyznaczył datę

Londyński sąd przekazał, że Michał K. pozostanie w areszcie do 5 lutego. Wyjdzie z niego, jeśli do tego czasu wpłaci poręczenie majątkowe. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała, że polska prokuratura "nie jest zaskoczona" decyzją brytyjskiego sądu.

Rzeczniczka Prokuratury Generalnej: nie jesteśmy zaskoczeni decyzją sądu

Zapytana o zapowiedź posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha, że kierowany przez niego zespół ds. rozliczeń PiS zwróci się do Prokuratury Krajowej, by zainicjowała wniosek o pomoc prawną do Wielkiej Brytanii w celu ustalenia, skąd pochodziły środki na kaucję w procedurze ekstradycyjnej Michała K., prok. Adamiak powiedziała, że choć prokuratura niewątpliwie zapozna się z wnioskiem, to kwestia zbadania prawidłowości wpłacenia kaucji leży w kompetencji sądu brytyjskiego.