To jest takie biznesowe podejście do polityki, czyli bardzo twarde warunki na początku - powiedział były minister spraw zagranicznych z Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna o rozmowie prezydentów USA i Rosji. - Nie możemy liczyć na pomoc z zewnątrz, bo jej po prostu nie będzie. Umiesz liczyć? Licz na siebie. To jest ten czas - powiedział gość "Faktów po Faktach".

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że rozmawiał z Putinem między innymi o wojnie w Ukrainie. Według jego relacji obaj przywódcy zgodzili się, że chcą powstrzymać śmierć żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w wojnie na Ukrainie. Uzgodnili też natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Później prezydent USA rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Administracja Trumpa po raz pierwszy otwarcie przyznała, że ​​nierealne jest, aby Kijów oczekiwał powrotu do granic sprzed 2014 roku. To wtedy Rosja zajęła Półwysep Krymski. Trump miał też dać do zrozumienia, że przystąpienie Ukrainy do NATO jest niemożliwe.

Schetyna: to jest biznesowe podejście do polityki

Były minister spraw zagranicznych, a dziś senator z Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, odnosząc się do rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina powiedział, że nie wydaje mu się, żeby porozumienie poszło po myśli Putina. - Przecież wiadomo, że to Putin jest mordercą, jest odpowiedzialny za tę wojnę i ma krew na rękach. To Rosja musi przestać być agresorem. (...) Dzisiaj jesteśmy dopiero na początku i tych rozmów, i amerykańskiej aktywności nowego prezydenta - powiedział Schetyna.

- To jest takie biznesowe podejście do polityki, czyli bardzo twarde warunki na początku. (...) Będą nowe, bardzo twarde, zasadnicze stanowiska określane, które będą podlegać w trakcie negocjacji politycznemu szlifowi - ocenił były szef MSZ.

Grzegorz Schetyna TVN24

Schetyna zwrócił też uwagę, że kraje NATO, a szczególnie kraje bałtyckie muszą robić wszystko, żeby "Rosja nigdy nie miała pokusy" ataku. - Wszystkie kraje muszą wiedzieć, że to my musimy wyciągać z własnej kieszeni. Nie możemy liczyć na pomoc z zewnątrz, bo jej po prostu nie będzie. Umiesz liczyć? Licz na siebie. To jest ten czas - powiedział gość "Faktów po Faktach".

