Szef BBN: decyzja USA nie obejmuje wszystkich aspektów wsparcia dla Ukrainy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gen. Dariusz Łukowski funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy sprawował od lutego do sierpnia 2025 roku, kiedy to jego obowiązki - po wygranej prezydenta Karola Nawrockiego w wyborach - przejął Sławomir Cenckiewicz. "Jestem przekonany, że doświadczenie Pana Generała, który służył m.in. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych oraz BBN, będzie niezwykle pomocne w realizacji nowych zadań" - napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na X.

Gen. Dariusz Łukowski nowym dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego @MON_GOV_PL Jestem przekonany, że doświadczenie Pana Generała, który służył m. in. w @SztabGenWP, @IWsp_SZ oraz @BBN_PL będzie niezwykle pomocne w realizacji nowych zadań. pic.twitter.com/3klULeE2pB — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 4, 2025 Rozwiń Źródło: X

Ze strony MON dowiadujemy się, że Departament Strategii i Planowania Obronnego odpowiada m.in. za "planowanie rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego oraz definiowanie celów systemu obronnego, programowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych" czy "organizowanie procesu planowania operacyjnego w organach administracji publicznej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny".

Generał Dariusz Łukowski - kim jest

Gen. Dariusz Łukowski, zanim został szefem BBN, sprawował funkcję jego zastępcy od marca 2022 r. do tego roku, niemniej z Biurem związany był już od listopada 2020 r. - najpierw w charakterze doradcy szefa BBN (wtedy Pawła Solocha), a następnie dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

Wcześniej piął się po szczeblach kariery w Wojsku Polskim - służbę w czysto wojskowych instytucjach zakończył na stanowisku zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP w 2020 r. Mimo przejścia do BBN generał nie zdjął jednak munduru i nie przeszedł do rezerwy, lecz do końca stycznia 2025 r. pozostał w służbie czynnej.

gen. broni Dariusz Łukowski Źródło: PAP/Piotr Kowala

Służbę wojskową gen. Łukowski rozpoczął w 1983 r.; przez większą część kariery związany był z wojskową logistyką - pracował m.in. Generalnym Zarządzie Logistyki P4 Sztabu Generalnego, w latach 2008-2009 i 2010-2011 był dowódcą 1. Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, a w 2011-214 był szefem logistyki w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.

Od marca 2016 do czerwca 2019 roku był szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - jednostką odpowiedzialną za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą.

W latach 2005 i 2006 generał był szefem logistyki Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. W 2009 i 2010 r. dowodził także logistyką polskiego kontyngentu wysłanego do Afganistanu w ramach misji ISAF.

Urodzony w 1964 r. Koszalinie, gen. Łukowski skończył elektronikę na warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD