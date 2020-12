"Ziobro czytał nie tylko projekt konkluzji". Kaleta odpowiedział Emilewicz

"Minister Zbigniew Ziobro czytał nie tylko projekt konkluzji, ale sprzeczny z nimi projekt rozporządzenia, który nie ulega zmianie i orzecznictwo TSUE wskazujące na to, że konkluzje są bezwartościowe prawnie. Zachęcam Panią do lektury!"- napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Solidarna Polska). To reakcja na wypowiedź byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz dotyczącą ministra sprawiedliwości i roboczej wersji projektu kompromisu w sprawie budżetu Unii Europejskiej.