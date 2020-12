Zybertowicz: W obozie rządzącym nie ma żadnej dyktatury. Są różne skrzydła i różne poglądy

W koalicji rządzącej nie ma mowy o dyktaturze. Mamy skrzydła, które mają różne poglądy, a przedstawiciele tych skrzydeł nie boją się tych poglądów formułować - mówił w "Kropce nad i" profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Komentował w ten sposób konflikt w obozie władzy dotyczący budżetu Unii Europejskiej i stosunku do mechanizmu powiązania wypłat z praworządnością.

W czwartek na szczycie Rady Europejskiej odbędą się negocjacje budżetowe. Liderzy państw unijnych będą próbować rozwiązać obecną sytuację, w której Polska i Węgry zapowiadają zawetowanie budżetu na lata 2021-2027, w związku z przyjętym rozporządzeniem dotyczącym powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

"Nie sądzę, żeby porozumienie było przesądzone"

Prezydencki doradca profesor Andrzej Zybertowicz był w środę gościem "Kropki nad i" w TVN24. Był pytany, czy prezydent zapoznał się z treścią takiego porozumienia. - Nie rozmawiałem dzisiaj z prezydentem, ale myślę, że pewne zarysy tego porozumienia zna - odpowiedział. Zybertowicz przyznał, że on sam "wie tyle, ile było w mediach". - Ale nie sądzę, żeby porozumienie było przesądzone - zaznaczył.

Zybertowicz: ani w obozie rządzącym, ani w Polsce nie ma żadnej dyktatury

"Tu nie chodzi tylko o pieniądze"

Zybertowicz komentował też fakt, że weto do unijnego budżetu w związku z mechanizmem warunkowości poza Polską zapowiedziały tylko Węgry. - Sądzę, że Unia, a w istocie Berlin, nie poszłaby na kompromis, gdyby były tylko dwa kraje, gdyby na różnym poziomie komunikacji inne kraje nie wyrażały zastrzeżeń co do zastosowanej metody - przekonywał.