Subskrybuj
Polska

"Trzeba go zabrać stamtąd, bo on tam po prostu umrze"

Wieliński o Andrzeju Poczobucie: trzeba go zabrać stamtąd, bo on tam po prostu umrze
Źródło: TVN24
Od początku wiedziałem, że Andrzeja Poczobuta nie będzie w tej wymianie - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej", jego przyjaciel. Jak dodał, "w pewnym momencie było blisko" jego uwolnienia, ale "coś się stało po drodze". - Nawet gdyby nie chciał wracać, to i tak go trzeba po prostu zabrać stamtąd, bo on po prostu umrze - dodał. Z kolei prof. Bogdan Góralczyk zwracał uwagę, że "Łukaszenka w pełni niezależny od Putina nie jest".

Po dwudniowych negocjacjach wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Johna Coale'a, z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką białoruski reżim w sobotę zwolnił z więzień 123 więźniów politycznych z różnych krajów i deportował ich na Litwę i Ukrainę.

Jak informuje ambasada USA w Wilnie, wśród zwolnionych są: polityczka opozycji Maryja Kalesnikawa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi Wiktar Babaryka, działacze "Wiasny" Walancin Stefanowicz i Uładź Łabkowicz, a także Aleksandr Syryca oraz Masatoshi Nakanishi.

Nie ma natomiast wśród nich Andrzeja Poczobuta, działacza Związku Polaków na Białorusi.

"Konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta"

"Konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta"

Świat
Rzucili wyzwanie reżimowi Łukaszenki, są wśród uwolnionych

Rzucili wyzwanie reżimowi Łukaszenki, są wśród uwolnionych

Świat

"Od początku wiedziałem, że nie będzie go w tej wymianie"

Szerzej o tym, dlaczego Poczobut nie znalazł się na wolności, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", jego przyjaciel.

 - Od początku wiedziałem, że nie będzie go w tej wymianie i to właściwie już było w jakiś sposób zasygnalizowane, dwa, trzy tygodnie temu - przyznał.

- Było blisko w pewnym momencie, jakoś to tam się rozwijało dobrze, ale coś się stało po drodze i do tej wymiany po prostu nie doszło - mówił dalej.

Wieliński wspomniał tu o "dziwnej koincydencji". - Była wizyty Siergieja Ławrowa (szefa rosyjskiego MSZ - red.) w Mińsku i przypuszczam, że po prostu on się dowiedział o tym, albo zdano mu raport, albo przyjechał po prostu to przeciąć i tutaj bym szukał raczej efektów - powiedział dziennikarz. 

Wieliński mówił też o znaczeniu, jakie najwyraźniej dla reżimu w Mińsku ma Poczobut.

- Myślę, że on chyba by się dobrze poczuł, że jest tak dla Łukaszenki ważny, że trzyma go jeszcze w łagrze, że jeszcze bardziej go tutaj torturuje - mówił.

Wieliński: Andrzeja trzeba stamtąd zabrać, bo on po prostu umrze

Wieliński był także pytany o to, czy ma informację jakoby Poczobut dostał propozycję, ale odmówił wyjścia z więzienia. 

- Z moich informacji wynika, że takie propozycji Andrzejowi w ogóle nie składano, w ogóle nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o tę wymianę - odpowiedział.

- I z tego, co wiemy, jeżeli taka propozycja by padła, to nie sądzę, że byłaby jakaś kategoryczna odmowa. Andrzej raz odmówił, ale to było po trzech, czterech miesiącach od aresztowania w 2021 roku. Ta sytuacja zupełnie teraz się zmieniła, on jest w zupełnie innym stanie zdrowia. No i go trzeba ratować - podkreślił Wieliński.

Dodał, że nawet gdyby Andrzej Poczobut "nie chciał wracać, to i tak go trzeba po prostu zabrać stamtąd, bo on tam po prostu umrze". - Musimy go uratować z tego piekła, w jakim jest. Bezwzględnie - dodał zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej".

Profesor Góralczyk: Łukaszenka chciałby znowu wrócić na salony

Działania reżimu Łukaszenki komentował także w programie profesor Bogdan Góralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, hungarysta, sinolog i dyplomata.

 - Jak rozumiem, Alaksandr Łukaszenka chce powrócić do roli, która mu się kiedyś spodobała. Po 2014 (roku - red.) były dwie próby porozumienia mińskiego - przypominał ekspert, nawiązując tu do porozumień zawartych w Mińsku między Ukrainą, separatystami wspieranymi przez Rosję i Rosją, które miały na celu zakończenie konfliktu w Donbasie, który wybuchł w 2014 roku.

- No i chciałby znowu być gospodarzem, bo by wrócił na salony - dodał profesor Góralczyk.

Jednocześnie zwracał uwagę, że "Łukaszenka w pełni niezależny od Putina nie jest". - Ale Łukaszenka stara się wyodrębnić i gra na przykład z Chińczykami. I myślę, że próbując grać z Amerykanami, próbuje zachować dla siebie przynajmniej jakieś pole manewru - dodał ekspert z Uniwersytetu Warszawskiego. 

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24

Andrzej PoczobutBiałoruśAlaksandr Łukaszenka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica