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Polska

Błędy w komisjach wyborczych. Zarzuty dla 33 osób w dwóch miastach

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Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Żle przeliczone głosy w wyborach prezydenckich. Prokuratura stawia zarzuty w Gdańsku i Siedlcach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Nieprawidłowości w komisjach wyborczych w wyborach prezydenckich w Gdańsku i Siedlcach. W obu sprawach chodzi o błędy w liczeniu głosów i brak weryfikacji danych. Zarzuty usłyszały już 33 osoby.

W Siedlcach zarzuty usłyszały 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych. To przewodniczący, ich zastępcy i członkowie komisji. Śledczy ustalili, że podejrzani w drugiej turze wyborów nierzetelnie przeliczyli głosy - zarówno ważne, jak i te nieważne.

- 12 podejrzanych przyznało się do zarzutów i złożyło wyjaśnienia. Osoby te podkreślają, że doszło tu do nieumyślnych pomyłek podczas liczenia głosów. 12 pozostałych oskarżonych odmówiło składania wyjaśnień. Taki stan jest na teraz i niewykluczone, że te osoby również w późniejszym terminie złożą wyjaśnienia. Szczegółów ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie mogę ujawnić - powiedział nam prokurator Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Źle przeliczone głosy w dwóch miastach (zdjęcie ilustracyjne)
Źle przeliczone głosy w dwóch miastach (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Szymon Pulcyn/PAP

Według prokuratury błędy wpłynęły na wyniki i treść protokołów. Śledczy wskazują, że działanie komisji naruszyło interes publiczny oraz interesy obu kandydatów - Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura zapowiada kolejne przesłuchania.

Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP

Gdańsk. Zamienione wyniki kandydatów

Osobne śledztwo toczy się w Gdańsku. Tam problem dotyczy konkretnej komisji wyborczej. Śledczy ustalili, że przy sporządzaniu protokołu zamieniono wyniki kandydatów. W dokumencie wpisano, że Karol Nawrocki zdobył 585 głosów, a Rafał Trzaskowski 346. W rzeczywistości Karol Nawrocki uzyskał 343 głosy, a Rafał Trzaskowski - 583.

Błąd wynikał z braku weryfikacji danych i niesprawdzenia protokołu przed wprowadzeniem go do systemu Państwowej Komisji Wyborczej. W tej sprawie zarzuty usłyszało dziewięciu członków komisji. Większość przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia.

Sankcje karne

W obu sprawach prokuratura zarzuca podejrzanym nieumyślne niedopełnienie obowiązków. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Śledztwa w Gdańsku i Siedlcach są w toku i prokuratorzy zapowiadają kolejne przesłuchania w sprawie nieprawidłowości.

Wybory prezydenckie w 2025 roku wygrał Karol Nawrocki, który według danych PKW uzyskał 10 606 877 głosów. Rafał Trzaskowski zdobył 10 237 286 głosów poparcia. Frekwencja wyniosła w drugiej turze wyborów wyniosła 71,6 procent

Źródło: tvn24.pl, TVN24
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Tagi:
Wybory prezydenckie 2025Prokuratura
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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