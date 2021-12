Wstrząs w kopalni Bielszowice. Ratownicy dotarli do jednego z górników, drugi nadal uwięziony. Trwa akcja

Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice, gdzie nadal uwięziony jest górnik. - Kontynuujemy prace związane z udrożnieniem wyrobiska, by do niego dotrzeć - powiedział w niedzielę rano Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Drugi z zasypanych górników został wyprowadzony na powierzchnię w nocy. Jest w szpitalu, ale jego stan jest dobry.

Około godziny 0.30 w niedzielę ratownicy dotarli do jednego z dwóch poszkodowanych górników. Jak poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, mężczyzna "znajdował się w pozycji bardzo ograniczonej, półsiedzącej, półleżącej". - Znalazł się w pewnej niszy, w której mógł przetrwać do czasu dotarcia do niego ekipy ratowników - powiedział Głogowski.

Dodał, że w czasie transportu na powierzchnię mężczyzna był przytomny, "cały czas rozmawiał z ratownikami" i skarżył się na ból nogi oraz pleców. Po wywiezieniu na powierzchnię trafił do szpitala św. Barbary w Sosnowcu.

Stan zdrowia górnika przebywającego w szpitalu

Tomasz Świerkot, rzecznik szpitala, potwierdził w rozmowie z TVN24, że mężczyzna trafił do szpitala świadomy i jest w dobrym stanie. Przebywa na ortopedii, przy czym nie ma złamań. Miał ranę szarpaną, ale rokowania są dobre.

- Pacjent jest wydolny krążeniowo i oddechowo, nie doznał żadnych urazów wewnętrznych. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zapewnił Świerkot.

Akcja prowadzona "w bardzo trudnych warunkach"

Na razie nie ma kontaktu ani wzrokowego, ani głosowego z drugim poszkodowanym. - Ponowiliśmy lokalizację przy użyciu aparatury, by określić, w jakiej odległości ten drugi się znajduje. Aparatura wykazała, że w odległości około 10-11 metrów od miejsca, w którym znajdował się pierwszy poszkodowany, pochodzi sygnał z lampy drugiego górnika. Kontynuujemy prace związane z udrożnieniem wyrobiska, by do niego dotrzeć - powiedział Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.

Jak zaznaczają przedstawiciele kopalni, akcja jest trudna – zastępy ratownicze ręcznie przerzucają skały. Używają jedynie pił do przecinania metalowych elementów zniszczonej przez opadające skały obudowy i przenośnika. - Prace prowadzone są w bardzo trudnych warunkach. Można powiedzieć, że to jest posuwanie się centymetr po centymetrze, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa ratowników. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa - mówił w niedzielę rano Głogowski.

Podkreślił, że największym problemem dla ratowników są gabaryty. - Prace są wykonywane w obwalisku, które jest przebierane. Ta przestrzeń, która jest tworzona, żeby się przedostać do poszkodowanego ma minimalną szerokość. Przede wszystkim utrudnienie stanowi przestrzeń, w której ratownicy muszą się poruszać, jest ona bardzo ograniczona - mówił rzecznik.

Zaznaczył, że temperatura w kopalni wynosi około 25 stopni i jest tam "zadowalający przepływ powietrza". - Nie ma zagrożeń wentylacyjnych czy klimatycznych - podkreślił.

Głogowski poinformował, że w rejonie prowadzenia prac utrzymywane są dwa zastępy ratownicze. - W sumie jest sześć zastępów do dyspozycji na dole kopalni. Ci ratownicy pracują rotacyjnie po kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Prace są w sposób ciągły kontynuowane - zapewnił.

Wstrząs w kopalni Bielszowice

Do wstrząsu doszło w sobotę (4 grudnia) przed godziną 9 w tzw. ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, w rejonie jednej ze ścian wydobywczych 780 metrów pod ziemią. Jak doprecyzował Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do zdarzenia doszło o godz. 8.52 w rejonie ściany 001Z w pokładzie 504. Jego magnituda wyniosła ok. 2,5. Akcję ratowniczą rozpoczęto ok. 9.30.

Pod ziemią - w rejonie wstrząsu - było siedmiu górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne. Zmianę rozpoczęli o 6.30. Nie było tam prowadzone wydobycie. Siedmiu pracowników, o których wcześniej informowała PGG, pracowało w całym rejonie wydobywczym, a w bezpośrednio zagrożonym rejonie były trzy osoby. Jeden z górników, sztygar, zdołał wycofać się bez obrażeń. Dwóch górników było poszukiwanych i nie było z nimi kontaktu. To ślusarze - jeden ma 31, a drugi 42 lata. O ich poszukiwaniu zostały powiadomione ich rodziny.

Wydobycie pierwszego z poszukiwanych górników

Po godzinie 19 rzecznik Polskiej Grupy Górniczej poinformował, że ratownicy nawiązali kontakt wzrokowy i głosowy z jednym z dwóch poszukiwanych górników. Jak informowano, był poobijany, ale przytomny. - Udało mu się przekazać koc i wodę. Kontakt wzrokowy jest bardzo ograniczony, ale z relacji tego pracownika wynika, że widzi lampki górnicze ratowników - powiedział rzecznik PGG.

Wcześniej, po godzinie 16, wiceprezes zarządu PGG ds. produkcji Rajmund Horst powiedział dziennikarzom, że służbom ratowniczym udało się zlokalizować sygnały z lamp zaginionych. - Znajdują się w odległości około 10-20 metrów od miejsca, do którego doszli ratownicy. To dość pozytywna informacja. Są dwa sygnały pochodzące z lamp dwóch górników. Wiemy w którym kierunku powinniśmy prowadzić prace, by dotrzeć do poszkodowanych - przekazał wówczas Horst.

To oznaczało zmianę sposobu prowadzenia akcji ratowniczej. Ratownicy starali się początkowo dotrzeć do poszkodowanych z dwóch stron zwałowiska, ale w nowych okolicznościach zastępy ratownicze były przerzucone na jedną stronę. - Akcja jest utrudniona, ratownicy posuwają się po kilkanaście centymetrów na godzinę. Z górnikiem nie ma niestety kontaktu wzrokowego i głosowego. Rodziny są w kontakcie z kopalnią - przekazał Głogowski.

Rzecznik PGG informował wcześniej, że na miejscu pracują ratownicy z kopalni oraz z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Akcją ratowniczą kieruje dyrektor kopalni.

- Po wstrząsie w tym rejonie została przerwana łączność, spadł przepływ powietrza - przekazał dyspozytor WUG.

Przedstawiciel kopalni: stwierdzono obwał skał

Przed godziną 14 Głogowski poinformował, że "po wstępnym spenetrowaniu tego rejonu stwierdzono obwał skał na odcinku 50-60 metrów". - W sumie jest tam sześć zastępów ratowniczych, czyli około 30 ratowników. Są to zastępy z kopalni Bielszowice, z okolicznych kopalń i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu - powiedział.

Premier jest w kontakcie z wojewodą śląskim

Premier Morawiecki przekazał na Facebooku, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z wojewodą śląskim.

"Dotarła do mnie informacja o wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Trwa trudna akcja ratownicza, bo uwięzione pod ziemią są dwie osoby. Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Będę Państwa informował na bieżąco o przebiegu akcji" - napisał premier.

Przedstawiciele branży górniczej zauważają, że choć w minionych latach dochodziło do poważnych wypadków w kopalniach przed Barbórką, to jednak nie przypominają sobie, by miały one miejsce w samo górnicze święto. Na sobotę w wielu miejscach regionu zaplanowano obchody Dnia Górnika – podobnie jak w poprzednim roku, skromniejsze z powodu pandemii.

