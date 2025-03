Stając na linii startu już jesteś zwycięzcą, bo już pomagasz i jest to przepiękny pomysł - powiedziała w TVN24 Zuza Kołodziejczyk, zwyciężczyni programu "Top Model", która w maju po raz trzeci weźmie udział w biegu charytatywnym Wings for Life. - Widać biegową falę w Polsce - ekscytował się Paweł Januszewski, dyrektor sportowy inicjatywy.

Już 4 maja rusza kolejna edycja biegu charytatywnego Wings for Life. "Biegniemy, żeby pomóc wynaleźć metodę leczenia urazów rdzenia kręgowego" - czytamy na stronie.

Tym razem startujący z aplikacją w polskiej wersji językowej usłyszą dwa znane głosy: Adama Małysza, który po raz kolejny wcieli się w rolę kierowcy Samochodu Pościgowego, a także debiutującego w roli motywatora aktora Bartłomieja Topę. Unikatową oprawę audio usłyszą jedynie uczestnicy Biegu z Aplikacją w dniu imprezy.

Każdy jest zwycięzcą

- Sprzedaż pakietów startowych idzie tak szybko, to jest niesamowite. Widać biegową falę w Polsce - mówił w niedzielę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Paweł Januszewski, dyrektor sportowy Wings for Life. Dodał, że coraz więcej osób wybiera charytatywne imprezy sportowe. - Mamy coraz większą potrzebę pomagania - stwierdził.

Co zrobić, by wziąć udział w biegu?. - Wystarczy ściągnąć aplikację na telefon, włożyć słuchawkę do ucha i dać się ponieść głosowi Bartka (Topy ) albo Adama Małysza. To działa! - zachęcał Januszewski.

W tym roku po raz kolejny z Wings for Life pobiegnie Zuza Kołodziejczyk, zwyciężczyni programu "Top Model". - To będzie moja trzecia edycja. Plany są takie, jak w zeszłym roku, czyli biec z wielkim uśmiechem na twarzy i pobić swój mały rekord dwunastu kilometrów - wyznała.

Zuza będzie biec razem z mężem. - Wings for Life traktuje jak takie święto biegaczy. Stając na linii startu już jesteś zwycięzcą, bo już pomagasz i jest to przepiękny pomysł - przyznała.

Bieg Wings For Life 2024 Damian Kramski for Wings for Life World Run

Wings for Life 2025

Bieg z Aplikacją to okazja, by razem z setkami tysięcy ludzi stać się częścią globalnego ruchu na rzecz znalezienia skutecznej metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego, startując z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy telefon z zasięgiem, by stanąć na wirtualnej linii startu i usłyszeć motywujące komunikaty oraz pozycję ruchomej mety.

W Polsce powstało już ponad 20 zorganizowanych Biegów z Aplikacją, które czekają na chętnych uczestników. Tak samo jak w przypadku udziału w Biegu Flagowym, przy Biegu z Aplikacją 100 proc. kwoty wpisowej zasila konto fundacji, która wspiera badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Koszt wpisowego to 80 zł. Każdy może zorganizować także własny bieg dzięki narzędziom dostępnym na oficjalnej stronie wydarzenia - wingsforlifeworldrun.com.

Autorka/Autor:momo/ToL

Źródło: TVN24