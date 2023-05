Bieg po Nowe Życie w Wiśle. Promuje transplantologię i wiedzę o przeszczepach

W Wiśle odbył się kolejny Bieg po Nowe Życie - inicjatywa, która propaguje wiedzę na temat transplantologii. W wydarzeniu wzięli udział znani sportowcy i osoby ze świata kultury, ale także lekarze, pacjenci po przeszczepach i wielu innych uczestników. Były siatkarz Piotr Gruszka podkreślał, że impreza ma na celu pogłębiać "świadomość ludzi, że naprawdę można dać komuś drugie życie". - We wrześniu minie 22 lata, jak mam to serducho. Mam, pokochałem. Cóż, jest moje, jestem szczęściarzem - mówił jeden z uczestników.

Gruszka: naprawdę można dać komuś drugie życie

Były siatkarz Piotr Gruszka mówił, że impreza jest po to, żeby wspierać polską transplantologię. - I przede wszystkim świadomość ludzi, że naprawdę można dać komuś drugie życie. To jest piękne - dodał.

Koszykarz Cezary Trybański podkreślił, że bierze udział w biegu już po raz kolejny. - Nie pamiętam, który to jest raz. Na pewno warto wspierać tę inicjatywę - przekonywał. - Nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz tutaj się pojawiłem, niewiele wiedziałem o transplantologii - przyznał. Zaznaczył, że teraz to się zmieniło.

"Stąd jest potężny krzyk, że transplantacja to jest życie"

W biegu - czasami odbywanym w formie marszu - licznie wzięły udział także osoby po przeszczepach. Jedną z nich jest Karol Prętnicki. - We wrześniu minie 22 lata, jak mam to serducho. Mam, pokochałem. Cóż, jest moje, jestem szczęściarzem - mówił mężczyzna w rozmowie z TVN24.

Dyrektor Biegu po Nowe Życie Arkadiusz Pilarz przekazał, że to pierwsza edycja, w której wzięła udział młodzież szkolna. - Bieg po Nowe Życie się rozrósł. Bardzo liczymy na tę młodzież, ona jest niesamowita, wspaniała, ona korzysta z innego potencjału niż my - powiedział. Wyraził nadzieję, że za rok będzie jeszcze więcej młodych ludzi.

- To prawie 100 historii osób po przeszczepie, które przyjechały do Wisły, są niesamowite. Te piękne, prawdziwe historie, które wy przekazujecie jako media. One moim zdaniem najlepiej pokazują, jak ważna jest transplantologia. To jest najważniejsze i po to tak naprawdę to robimy - dodał Pilarz.