Będzie kolejne spotkanie liderów koalicji. "Temat? Najważniejszy z ważnych"

W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej, dotyczące sytuacji po wyborach prezydenckich, które wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki.

We wtorek po południu marszałek Sejmu Szymon Hołownia - lider partii Polska 2050, która współtworzy większość rządzącą - przekazał na X, że "w czwartek rano kolejne spotkanie liderów koalicji".

"Temat? Najważniejszy z ważnych: cele programowe K15X (koalicji 15 października - przyp. red.) i usprawnienie bieżących działań koalicji" - dodał.

Hołownia o poniedziałkowej rozmowie

Wcześniej we wtorek Hołownia informował, że udało mu się na poniedziałkowym spotkaniu przekonać premiera do tego, by "trochę poczekać" z zapowiedzianym przez niego wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. - Do momentu, w którym będziemy w stanie pokazać, że nie tylko mamy większość w Sejmie, ale będziemy w stanie pokazać nową jakość - dodał.

Wnioskiem - jak informował sam premier przed rozpoczęciem posiedzenia - Sejm zajmie się 11 czerwca.

Marszałek Sejmu mówił też, że na spotkaniu zaapelował o powołanie rzecznika prasowego rządu. - Tak żeby zmieniła się metoda, którą komunikujemy się jako rząd tej koalicji z naszymi wyborcami - wyjaśniał. Zaznaczył, że postulował też powstanie Rady Koalicji. - Czyli doprowadzenia do sytuacji, w której nasi przedstawiciele będą w stałym kontakcie - najlepiej co tydzień - i niezależnie od przygotowania do Rady Ministrów będą omawiali bieżące sprawy - mówił.

Hołownia powiedział, że jest gorącym zwolennikiem dokonania jak najszybszego resetu programowego działań koalicji. - Moja propozycja jest następująca dla liderów koalicji - każdy z nas wybiera jeden projekt, który jest dla niego ważny. Mamy w związku z tym tych projektów cztery, razem je realizujemy, podajemy daty, kiedy to realizujemy. I przystępujemy do kolejnego kroku tak, żeby szła praca, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta maszyna działa - podkreślił marszałek.