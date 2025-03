Kaczyński: Barbara Skrzypek ofiarą łotrów. Działacze PiS publikują ten sam wpis

Kaczyński: Barbara Skrzypek padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci Źródło: TVN24

Po śmierci Barbary Skrzypek politycy PiS rzucają oskarżenia pod adresem prokuratury i obecnej władzy. Sugerują, że jej śmierć może być związana z przesłuchaniem w sprawie "dwóch wież". Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że Skrzypek "padła ofiarą łotrów". Na profilach posłów Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się w niedzielę wpisy o identycznej treści. "Nie damy się zastraszyć" - grzmią.

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w sobotę. Potwierdzając tę informację, Kaczyński zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę przesłuchiwali ją w śledztwie w sprawie spółki Srebrna.

Była współpracownica Kaczyńskiego odpowiadała na pytania prokuratury jako świadek. Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz przesłuchująca ją prokurator Ewa Wrzosek zapewniają, że przesłuchanie odbyło się zgodnie z najwyższymi standardami.

"Padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci"

Prezes PiS wspominał "panią Basię" podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Siedlec. Mówił o jej "niezwykłej umiejętności w sferze swojego zawodu" - z wykształcenia Barbara Skrzypek była archiwistką - oraz "szerszej sferze kontaktu z ludźmi, organizowania tego wszystkiego, co formacja polityczna musi organizować".

- Była tego rodzaju geniuszem w swoim zawodzie. Była chodzącym porządkiem. A nie wszyscy w partii są chodzącym porządkiem, na czele ze mną. I to, że ta partia funkcjonowała, że zawsze były pełne archiwa, że u nas był porządek (...) to właśnie jej zasługa - mówił Kaczyński.

- Strasznie mi jej żal. Myślę, że wielu innym ludziom także strasznie jej żal, bo potrafiła być miła, ciepła, dobra, a jednocześnie niebywale sprawna, niebywale pracowita, niebywale dzielna - wymieniał prezes PiS.

Po tych słowach Kaczyński stwierdził, że Skrzypek "padła ofiarą łotrów, którzy doprowadzili do jej śmierci". - Chcę to jasno powiedzieć. Oni dzisiaj się próbują bronić, oni dzisiaj próbują straszyć, ale my się nie przestraszymy - oświadczył.

Politycy PiS jednym głosem. Publikują to samo oświadczenie

Środowisko Prawa i Sprawiedliwości próbuje powiązać śmierć Barbary Skrzypek z jej przesłuchaniem w prokuraturze. W niedzielę na profilach wielu polityków PiS w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy o identycznej treści, co wskazuje na skoordynowane działanie.

"Wezwanie i wielogodzinne przesłuchanie przez neoprokurator Wrzosek było dla Barbary Skrzypek ogromnym wstrząsem i ogromnym stresem. Mówiła to sama Pani Barbara, gdy odmawiano Jej bezpodstawnie asysty prawnika, ale i tuż po przesłuchaniu. Śmierć Pani Barbary Skrzypek ma więc bezpośredni związek i z tym przesłuchaniem i szczuciem na p. Skrzypek przez prokuraturę, Romana Giertycha i ludzi z nim związanych. Nie damy się zastraszyć" - czytamy we wpisie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, opublikowanym na platformie X w niedzielę o godzinie 14:30.

Dokładnie takie samo oświadczenie zamieścili w mediach społecznościowych m.in. posłowie Radosław Fogiel, Sebastian Kaleta, Anita Czerwińska czy Przemysław Czarnek. Były minister edukacji przekopiowaną treść opatrzył komentarzem. "W tym swoim straszeniu bodnarowcy są żenująco śmieszni. Wynika to zapewne ze strachu wynikającego z wszstkich tragicznych konsekwencji ich działań" (pisownia oryginalna). Do wpisu dołączył oświadczenie pełnomocnika Barbary Skrzypek.

Oświadczenie Gotkiewicza opublikowali na X także szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, rzecznik partii Rafał Bochenek oraz były premier Mateusz Morawiecki. "Nie zakrzyczycie prawdy, nikczemnicy!" - napisał były szef rządu.

Prokurator Wrzosek zapowiada "zdecydowane" kroki prawne

Wrzosek oświadczyła w niedzielę, że podejmie "zdecydowane i adekwatne kroki prawne" wobec osób kierujących wobec niej groźby karalne i pomówienia sugerujące, że śmierć Barbary Skrzypek ma związek z przesłuchaniem jej w charakterze świadka. W sobotę również na portalu X Wrzosek napisała, że jest głęboko poruszona informacją o śmierci Barbary Skrzypek, zapewniła, że "przesłuchanie pani Barbary Skrzypek odbyło się w środę 12 marca 2025 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie z zachowaniem wszelkich, wysokich standardów czynności procesowej".

Komunikat prokuratury

Komunikat po śmierci Skrzypek wydała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"W związku z poruszającą informacją o śmierci Barbary Skrzypek, która została przesłuchana w charakterze świadka w środę 12 marca 2025 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie w związku z postępowaniem dot. tzw. sprawy 'dwóch wież', uprzejmie informujemy, że przesłuchanie trwało około 4 godzin, rozpoczęło się o godz. 10.00, w trakcie przesłuchania zarządzono kilkunastominutową przerwę dla odpoczynku" - przekazano.

Poinformowano, że "w przesłuchaniu prowadzonym przez prokuratora referenta, uczestniczyli pełnomocnicy pokrzywdzonego", a "do udziału w przesłuchaniu nie został dopuszczony pełnomocnik świadka, albowiem nie wymagał tego interes świadka, który nie był przesłuchiwany z pouczeniem o uprawnieniach wynikających min. z dyspozycji art. 183 kpk". Artykuł ten mówi o tym, że "świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe" oraz że "może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą".

"Przesłuchanie odbywało się w bardzo kulturalnej atmosferze, żadna z osób uczestniczących nie składała do protokołu uwag, zastrzeżeń ani wniosków o sprostowanie protokołu" - przekazano.

Dodano, że "łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy". "Rodzinie zmarłej i Jej Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu poniesionej straty" - dodano na zakończenie.