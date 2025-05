Nowacka: dlaczego kandydat PiS kłamie na debacie?

Dziennikarze Onetu ustali, że Nawrocki jest właścicielem dwóch mieszkań Źródło: TVN24

To są obrzydliwości i kłamstwa wskazujące na bardzo śliską historię - mówiła o doniesieniach w sprawie mieszkań Karola Nawrockiego ministra edukacji i członkini sztabu Rafała Trzaskowskiego Barbara Nowacka w "Rozmowie Piaseckiego".

Kandydat PiS na prezydenta w trakcie debaty przedwyborczej sprzeciwił się wprowadzeniu podatku katastralnego w Polsce i powiedział, że jest właścicielem jednego mieszkania. Zgodnie z ustaleniami Onetu, Nawrocki w Gdańsku posiada jednak dwa, a nie jedno mieszkanie.

W 2017 roku kawalerkę przekazał Nawrockiemu i jego żonie starszy mężczyzna - pan Jerzy. W zamian za to mieli się nim opiekować - napisał w poniedziałek Onet. Jak pisze portal, "nie ulega wątpliwości, że w tej chwili Nawrocki panem Jerzym się nie opiekuje ani mu nie pomaga".

O sprawę mieszkań Nawrockiego była pytała w "Rozmowie Piaseckiego" ministra edukacji i członkini sztabu Rafała Trzaskowskiego Barbara Nowacka. - My jesteśmy politykami, my nie zajmujemy się dziennikarstwem śledczym. Widzimy, że media to robią - mówiła.

Nowacka: pojawiają się pytania o uczciwość Nawrockiego

- Dlaczego kandydat partii, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, kłamie na debacie? Dlaczego kandydat potem wydaje kuriozalne oświadczenia? To drugie oświadczenie jego rzeczniczki stoi w pewnym zgrzycie z pierwszym oświadczeniem. Pojawiają się bardzo poważne pytania dotyczące uczciwości pana Nawrockiego - powiedziała Nowacka.

Barbara Nowacka w "Rozmowie Piaseckiego"

Według ministry, Nawrocki "ewidentnie ukrył mieszkanie przed swoim sztabem ". - Jak dzisiaj czytamy w Onecie - osoba, od której przejął mieszkanie, jest domu pomocy społecznej. To znaczy, że jest w stanie złym, jest osobą biedną, jest osobą, o której rzeczniczka mówi, że jest osobą z niepełnosprawnościami, a pan Karol od grudnia nie zainteresował się tą osobą, której tak z wdzięczności - według rzeczniczki - cały czas robi zakupy i dostarcza leki. To są obrzydliwości i kłamstwa wskazujące na bardzo śliską historię - mówiła gościni TVN24.

