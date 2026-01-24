Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Awantura w Sejmie. Minister przyznaje: nieparlamentarnie się wyrażaliśmy

Mariusz Błaszczak i Dariusz Klimczak na sali sejmowej
Klimczak: nieparlamentarnie się wyrażaliśmy
Źródło: TVN24
Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał w piątek w programie "#Bez kitu" w TVN24, że podczas środowego spięcia w Sejmie z udziałem polityków jego partii i PiS padły "nieparlamentarne" słowa.

W środę podczas trzydniowego posiedzenia Sejmu nie obyło się bez emocji. Poseł PSL Krzysztof Paszyk z mównicy sejmowej zarzucił politykom PiS, w tym Mariuszowi Błaszczakowi, "kapitulację" w sprawie umowy między Unią Europejską a krajami Mercosur.

Wówczas obok Paszyka momentalnie pojawił się wywołany do tablicy Błaszczak, który oskarżenia zrzucił na ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego i zapowiedział wniosek o wotum nieufności wobec ministra.

Mariusz Błaszczak i Dariusz Klimczak na sali sejmowej
Mariusz Błaszczak i Dariusz Klimczak na sali sejmowej
Źródło: sejm.gov.pl

Oliwy do ognia dodał sam Krajewski. - Wychodzę na tę mównicę, bo granice cynizmu i politycznej hipokryzji zostały po raz kolejny przekroczone przez PiS - mówił, kiedy na mównicy ponownie pojawił się Błaszczak.

Gdy nagle pod mównicą zebrała się grupa polityków obu partii, Krajewski stwierdził, że "pan Błaszczak dołączył do grona miękiszonów". W związku z zamieszaniem, marszałek Sejmu ogłosił przerwę w obradach.

Klatka kluczowa-182014
Awantura w Sejmie z udziałem polityków PiS i PSL
Źródło: TVN24

Klimczak: nieparlamentarnie się wyrażaliśmy

Zapytany w programie "#Bez kitu" w TVN24 o to zdarzenie w Dariusz Klimczak z PSL, minister infrastruktury, który w pewnym momencie stał naprzeciw posła Błaszczaka, stwierdził: - To była już recydywa. Pan poseł Błaszczak kolejny raz podszedł do osoby, która przemawiała z mównicy.

- Wcześniej dwa razy zrobił to, kiedy przemawiał szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Później wszedł w paradę Stefanowi Krajewskiemu, ministrowi rolnictwa. Naprawdę już za dużo sobie pozwalał. Postanowiłem mu powiedzieć, co o tym myślę, żeby przestał, bo inaczej dostanie pstryczka w nos - ocenił.

Dopytywany, czy rzeczywiście stwierdził, że Błaszczak "dostanie pstryczka w nos", odparł: - Powiedziałem mu coś w tym stylu. Nieparlamentarnie się wyrażaliśmy - przyznał.

- Natomiast uważam, że sobie za dużo pozwala, a marszałek Sejmu nie reagował, więc postanowiłem mu powiedzieć, co na ten temat myślę. Co to jest za zwyczaj, że jeśli posłowi opozycji się coś nie podoba to wypchnie innego posła z mównicy i będzie sam przemawiał? - mówił Klimczak.

- Mi się to nie podoba. Uważam, że sobie pan Błaszczak za dużo pozwalał i postanowiłem mu to powiedzieć, bo nie wolno na takie rzeczy bezczynnie patrzeć - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: sejm.gov.pl

Udostępnij:
TAGI:
SejmMariusz BłaszczakDariusz KlimczakPolskie Stronnictwo LudowePrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Lokal, w którym doszło do tragedii, należy do korsykańskiego małżeństwa Jessiki i Jacques’a Morettich
W jego barze doszło do tragedii, teraz wyszedł z aresztu. "Hańba"
Świat
Przemoc relacyjna wśród uczniów jest najbardziej dotkliwa
Nie mów dziecku: "Nie przejmuj się, mnie też wyzywali"
Iga Dzieciuchowicz
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Hejt to nie "konflikt", a ryzyko śmierci
Iga Dzieciuchowicz
Monika Zięba z córką Julią
Na pogrzebie były trzy krzesła. Dla rodziców Julii i jej chłopaka
Iga Dzieciuchowicz
Luwr
Policja ostrzegała Luwr na kilka tygodni przed włamaniem
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Biały Dom broni Trumpa, Musk żartuje z Rady Pokoju, polityczne trzęsienie ziemi w Poznaniu
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg z deszczem, śnieg
Marznące opady w części kraju. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Zaskakująca nowość na igrzyskach. "To hołd dla Leonarda da Vinci"
EUROSPORT
imageTitle
Pachniało kompromitacją w Mediolanie. Zieliński dał sygnał Interowi
EUROSPORT
Wrak zaginionego samolotu w prowincji Celebes Południowy (Indonezja)
Odnaleźli ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu
Świat
imageTitle
Zszedł z wagi i bezwładnie upadł na twarz. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
EUROSPORT
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
"Za wcześnie" na wnioski. W sobotę kolejna tura negocjacji
Świat
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
WARSZAWA
Osuwisko w Nowej Zelandii
Ziemia osunęła się na kemping. Są zaginieni
METEO
Wyrok sądu
Zwrot w sprawie Polki oskarżonej przez męża o porwanie dzieci i zatrzymanej w Niemczech
Szczecin
Bez kitu
Wyjątkowi goście w studiu. Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpiła w ich imieniu
Polska
imageTitle
Żurek w formie olimpijskiej. Wygrał zawody Pucharu Świata
EUROSPORT
23 1925 fpf cl-0002
Domański o tym, czy jest w budżecie miliard na Radę Pokoju
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Hołownia "zaprosił jedną i drugą", ale do spotkania nie doszło. "Nie zrezygnował"
Polska
Skutki wypadku na Wirażowej
Jechał bez prawa jazdy, wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody
WARSZAWA
shutterstock_2087426638
Minister: Polska wśród największych darczyńców na świecie
BIZNES
imageTitle
Reprezentant Polski wrócił do Ekstraklasy po ponad dekadzie
EUROSPORT
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
"Oszustwa na rezerwację". Eksperci alarmują
BIZNES
Aleksandra Leo
"Utraciłem zaufanie". Kulisy odwołania Leo
Polska
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
WARSZAWA
fabryka samochodów, aut
Sektor na wstecznym. "Europa nie może tego lekceważyć"
BIZNES
Politycy i funkcjonariusze podkreślają, że umowa z Rosją była niezbędna przy wycofywaniu polskiego kontyngentu z Afganistanu
Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"
Polska
Śnieżyce atakują w USA
Temperatura odczuwalna do nawet -45 stopni. "Pozostańcie w domach"
METEO
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Biały Dom skomentował kontrowersyjne słowa Trumpa
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica