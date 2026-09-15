Polska Rosja zaatakowała Ukrainę. Poderwane myśliwce i alert RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego Adam Styczek |

"Rosja eskaluje i Polska będzie miała poważną odpowiedź" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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Komunikat wojska opublikowano tuż przed godziną 3 w nocy z poniedziałku na wtorek. Brzmiał: "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości".

W komunikacie podano, że działania miały charakter prewencyjny.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo… pic.twitter.com/JIVmszTUK1 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 15, 2026 Rozwiń Źródło: X

Alert RCB w związku z atakami w Ukrainie

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego alert o treści: "Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. pic.twitter.com/DxDx2YXdye — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 15, 2026 Rozwiń Źródło: X

Przed godziną 4 RCB poinformowało, że atak się zakończył. "Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty" - brzmi komunikat. Około 5.30 do baz wróciły poderwane wcześniej myśliwce.

Ataki w Ukrainie, dron zestrzelony nad Litwą

Reuters podał, że wczesnym rankiem we wtorek słychać było w Kijowie wybuch. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że dron uderzył w stację benzynową w jednej z części Kijowa, a w innej zaatakowane zostały obiekty magazynowe.

Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna w nocy z poniedziałku na wtorek. To pierwszy taki przypadek, choć już wcześniej przestrzeń powietrzna tego kraju była naruszana.

"Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi" - podała agencja BNS. Początkowo po wykryciu drona przez radary ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok oraz Kowna.