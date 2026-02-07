Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Poderwane myśliwce, zamknięte lotniska. Po rosyjskich atakach w Ukrainie

Polskie myśliwce
Ołeh Biłecki o ataku Rosji na Ukrainę
W sobotę nad ranem wojsko poderwało myśliwce, a dwa lotniska w Polsce zostały zamknięte z powodu rosyjskich ataków w Ukrainie. Cele Rosjan były obwody lwowski, iwanofrankiwski, winnicki oraz tarnopolski. Po godzinie ósmej poderwane samoloty wróciły do baz, a lotniska do normalnej pracy.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - ogłosiło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po godzinie piątej w sobotę. Trzy godziny później DORSZ podał, że operowanie wojskowego lotnictwa zostało zakończone. Polska przestrzeń powietrzna nie została w żadnym momencie naruszona - poinformowano.

Dowództwo Operacyjne RSZ podziękowało siłom NATO i niemieckiej Luftwaffe, "których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie". "Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej" - podkreślono.

Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie

Na czas działaniami lotnictwa NATO operacje wstrzymało również lotniska w Lublinie oraz Rzeszowie - przekazała po godzinie szóstej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przed godziną dziewiątą ruch w portach zaczął wracać do normy.

Poprzednio lotniska w Lublinie i Rzeszowie zostały zamknięte na początku stycznia, również z powodu poderwania lotnictwa wojskowego. Wtedy było to spowodowane zmasowanym rosyjskim atakiem na Kijów.

Rosja atakuje na zachodzie Ukrainy

W nocy z piątku na sobotę na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm z powodu ataku rosyjskich dronów i rakiet. Celem Rosji był tym razem zachód Ukrainy - obwody lwowski, iwanofrankiwski, winnicki oraz tarnopolski.

Źródło: Google Maps

Jak donosi ukraiński portal Suspilne, odgłosy eksplozji słychać było w Bursztynie w obwodzie iwanofrankiwskim. Miasto to jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, znanym głównie z funkcjonowania Bursztyńskiej Elektrowni Cieplnej (TES).

Eksplozje słychać było również w Winnicy. Przewodnicząca winnickiej administracji Natalia Zabołotna poinformowała w mediach społecznościowych, że rejon ten jest celem zmasowanych ataków powietrznych ze strony Federacji Rosyjskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowali Adam Styczek, Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

Udostępnij:
Tagi:
Wojsko PolskieWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Norki na fermach futrzarskich
"Mówią mi: nikt nie kocha zwierząt tak jak hodowcy". Skala cierpienia poraża
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni
METEO
Moratorium na łosie obowiązuje od 2005 roku
Radni chcą odstrzału łosi. Jeden minister - za, drugi - przeciw
Michał Malinowski
shutterstock_2720707841
Pan Piotr myślał, że to wrzody. Lekarz zobaczył "pierwszy GIST w swojej karierze"
Zuzanna Kuffel
shutterstock_2724496911
Minister: Polska jest "hot topic" dla świata
BIZNES
GettyImages-2258153489
Dzieci w rękach ICE. "Granica tego, co wolno a czego nie, zaczyna się zacierać"
Monika Winiarska
Donald Trump
Trump nie widział końcówki nagrania? "Nie popełniłem błędu"
Świat
imageTitle
Cała nadzieja w nich. Wyjątkowe reprezentacje na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Szalona prędkość i emocje jak w banku
RELACJA
By otrzymać tysiąc złotych miesięcznie rodzic będzie musiał złożyć w gminie odpowiedni wniosek
800 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie
BIZNES
imageTitle
Armia po śnieg i skok w operatora. 25 olimpijskich faktów
EUROSPORT
Pługoposypywarki pracują na warszawskich ulicach
Marznące opady w stolicy. Może być ślisko
WARSZAWA
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Pili alkohol podczas służby i wjechali w płot. Byli policjanci skazani
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Dzisiaj poznamy nowy zarząd Polski 2050
Polska
imageTitle
Pokazali J.D. Vance'a, kibice nie mieli litości
EUROSPORT
shutterstock_2234680171
W Wenecji padł niepokojący rekord. Może być jeszcze gorzej
METEO
Prezydent Rosji Władimir Putin spotkanie na Kremlu
"Porażka za porażką". Sikorski o Putinie
Polska
imageTitle
Stoch rozchwytywany na ceremonii otwarcia
EUROSPORT
Służby poszukują matki znanej dziennikarki
Kolejne listy po zaginięciu matki znanej dziennikarki. Trump zabrał głos
Świat
imageTitle
Czas na pierwsze medale
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump cierpliwy w sprawie umowy. "Mamy mnóstwo czasu"
Świat
Nawet mieszkańcy kwaśnych głębin hydrotermalnych nie są bezpieczni - larwy wielu z nich wymagają bardziej zasadowego środowiska
Od ponad 20 milionów lat nie było tak źle
Krzysztof Posytek
W wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało wiele zwierząt
"Wszystkie psy, które tam wtedy się znajdowały, były martwe"
Świat
Krokodyle nilowe (zdjęcie poglądowe)
Uciekał przed słoniami, zabił go krokodyl
METEO
imageTitle
Ulubieniec publiczności nie do poznania. Tongijski siłacz w nowej odsłonie
EUROSPORT
Igrzyska oficjalnie otwarte
Wielka ceremonia, list gończy, rasistowskie nagranie
Warto wiedzieć
imageTitle
Muszą zapomnieć o przyjaźni. "Tylko to się liczy"
EUROSPORT
imageTitle
Upadek podczas ceremonii otwarcia
EUROSPORT
Gołoledź, ślisko, zima
Śliskie jezdnie i chodniki. IMGW ostrzega
METEO
Radosław Sikorski
Napięcie między ambasadorem a marszałkiem Sejmu. Sikorski zapowiada, co zrobi
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica