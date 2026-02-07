Poderwane myśliwce, zamknięte lotniska. Po rosyjskich atakach w Ukrainie

Ołeh Biłecki o ataku Rosji na Ukrainę

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - ogłosiło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych po godzinie piątej w sobotę. Trzy godziny później DORSZ podał, że operowanie wojskowego lotnictwa zostało zakończone. Polska przestrzeń powietrzna nie została w żadnym momencie naruszona - poinformowano.

Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/PG7u8fd25T — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 7, 2026 Rozwiń Źródło: X/Dowództwo Operacyjne RSZ

Dowództwo Operacyjne RSZ podziękowało siłom NATO i niemieckiej Luftwaffe, "których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie". "Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej" - podkreślono.

Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie

Na czas działaniami lotnictwa NATO operacje wstrzymało również lotniska w Lublinie oraz Rzeszowie - przekazała po godzinie szóstej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Przed godziną dziewiątą ruch w portach zaczął wracać do normy.

Poprzednio lotniska w Lublinie i Rzeszowie zostały zamknięte na początku stycznia, również z powodu poderwania lotnictwa wojskowego. Wtedy było to spowodowane zmasowanym rosyjskim atakiem na Kijów.

Rosja atakuje na zachodzie Ukrainy

W nocy z piątku na sobotę na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm z powodu ataku rosyjskich dronów i rakiet. Celem Rosji był tym razem zachód Ukrainy - obwody lwowski, iwanofrankiwski, winnicki oraz tarnopolski.

Jak donosi ukraiński portal Suspilne, odgłosy eksplozji słychać było w Bursztynie w obwodzie iwanofrankiwskim. Miasto to jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, znanym głównie z funkcjonowania Bursztyńskiej Elektrowni Cieplnej (TES).

Eksplozje słychać było również w Winnicy. Przewodnicząca winnickiej administracji Natalia Zabołotna poinformowała w mediach społecznościowych, że rejon ten jest celem zmasowanych ataków powietrznych ze strony Federacji Rosyjskiej.

