Zełenski o tym, ile trzeba Patriotów, żeby "zamknąć niebo"

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymała byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Następnie polityk został wyprowadzony z mieszkania i przewieziony do prokuratury, gdzie doszło do jego przesłuchania. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, prawdopodobnie jeszcze dziś polityk usłyszy zarzuty. Prokuratura przekazała, że immunitet Romanowskiego, wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, nie wyłączał możliwości zatrzymania i przedstawienia mu zarzutów.