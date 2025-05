Atak na strony Platformy Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska "nie może spać spokojnie". Politycy o sondażu Źródło: TVN24

Nie działają strony internetowe Platformy Obywatelskiej. Od rana trwa atak DDoS - przekazał Jan Grabiec. - Zablokowanie ostatniego dnia kampanii wyborczej strony głównej partii, która wspiera Rafała Trzaskowskiego, oczywiście jest utrudnieniem - zaznaczył szef KPRM.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec poinformował w serwisie X, że "od godz. 9.00 trwa atak DDoS na strony http://platforma.org". Przekazał, że zarówno główna strona PO jak i dodatkowa, przeznaczona na wpłaty na kampanię, została tymczasowo wyłączona.

"Współpracujemy z CERT NASK w sprawie przywrócenia funkcjonalności" - dodał Grabiec.

Od godz. 9.00 trwa atak DDoS na strony https://t.co/G8cOBv4EuE. Główna strona PO oraz dodatkowa - przeznaczona na wpłaty na kampanię, zostały tymczasowo wyłączone. Współpracujemy z CERT NASK w sprawie przywrócenia funkcjonalności. — Jan Grabiec (@JanGrabiec) May 16, 2025 Rozwiń

Ataki typu DDoS (skrót od angielskiego Denial-of-service attack) są jednym z najbardziej podstawowych form ataku w internecie. Polegają po prostu na tym, że witryny internetowe i serwery są zalewane fałszywym ruchem, co powoduje, że działają one nieprawidłowo lub całkowicie przechodzą do trybu offline.

Grabiec: to oczywiście utrudnienie

- Wyłączyliśmy prewencyjnie cały nasz serwer po to, żeby nie doszło do ewentualnie dalej idących szkód i w tej chwili pracujemy nad tym, żeby przywrócić pełną funkcjonalność. Tak, żeby strony mogły być znowu uruchomione - uściślił Grabiec w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Podkreślił, że ma nadzieję, "że to nie wpłynie na kampanię" wyborczą.

- Zablokowanie ostatniego dnia kampanii wyborczej strony głównej partii, która wspiera Rafała Trzaskowskiego, oczywiście jest utrudnieniem, bo tam są informacje bieżące i dane oraz możliwość zbierania wpłat jest zablokowana chwilowo. Ale mamy nadzieję, że to szybko usuniemy i strona będzie działała - powiedział Grabiec.

Dodał, że przedstawiciele partii będą informować o rozwoju wydarzeń, "żeby opinia publiczna po prostu wiedziała u źródła, co się dzieje, nie była skazana na domysły czy jakieś fake newsy".

