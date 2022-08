Pamiętam czas, kiedy krytykowałem Platformę Obywatelską za zawłaszczanie państwa i wydawało mi się wtedy, że już bardziej nie można tego robić. Dzisiaj z pokorą mogę powiedzieć, że może być znacznie gorzej - powiedział w "Faktach po Faktach" były minister rolnictwa Artur Balazs. Jak stwierdził, "ławka PiS-u była krótka". - Po wykorzystaniu tych ludzi, którzy posiadali jakieś kompetencje dalsze nominacje, zwłaszcza dotyczące gospodarki i spółek, zupełnie wymknęły się spod kontroli - ocenił. Zdaniem Tomasza Nałęcza "strategia Kaczyńskiego i PiS-u, by zawłaszczyć państwo i wprzęgnąć je w interes jednej partii", mści się obecnie na jej autorze.

W piątek został ujawniony kolejny mail, który ma pochodzić ze skrzynki mailowej Michała Dworczyka. Wiadomość ma pochodzić z września 2019 roku. Szef KPRM opisuje w niej spotkanie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, na które miał pojechać razem z Jerzym Kwiecińskim, ówczesnym ministrem inwestycji i rozwoju oraz finansów. Rozmowa dotyczyła budowy dróg S8 i S5. "Takiej tępoty, połączonej z niekompetencją, bezinteresownym szkodnictwem lub zawiścią, zakłamaniem i zwykłym łajdactwem dawno nie widziałem" - miał napisać Dworczyk po spotkaniu z Adamczykiem.

Słowa Dworczyka komentował w sobotę w "Faktach po Faktach" Artur Balazs, były minister rolnictwa, wieloletni polityk i twórca Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL).

Balazs: dzisiaj poziom zawłaszczania państwa jest jeszcze większy niż za PO

- Te maile, które od czasu do czasu są publikowane potwierdzają tylko rzeczywistość - stwierdził. - Pamiętam czas sprzed siedmiu, ośmiu lat, jak tak totalnie krytykowałem Platformę za zawłaszczanie państwa i wydawało mi się wtedy, że już bardziej nie można tego robić. Miałem o to olbrzymie pretensje do PO i publicznie to mówiłem. Dzisiaj z pokorą mogę powiedzieć, że może być znacznie gorzej. Dzisiaj poziom zawłaszczania państwa jest jeszcze większy, a brak kompetencji nominatów na różne ważne stanowiska jest również niewspółmiernie większy - ocenił.

Jak przypomniał, "PiS szedł do władzy z hasłem obrony praworządności, czystych rąk, czystej polityki". - Natomiast to, co się dzieje od siedmiu lat jest zupełnie czymś przeciwnym - przekonywał.

Balazs powiedział, że uważa Jarosława Kaczyńskiego za "człowieka uczciwego". - Natomiast mam takie poczucie, że nad tym, co się dzieje w jego otoczeniu już nie panuje, że to się dzieje poza nim i że on poddał się temu scenariuszowi realizowanemu przez ludzi ze swojego bliższego lub dalszego otoczenia - mówił.

Jak stwierdził, "ławka PiS-u była krótka". - Po wykorzystaniu tych ludzi, którzy jednak posiadali jakieś kompetencje, te dalsze nominacje, zwłaszcza dotyczące gospodarki i spółek, zupełnie wymknęły się spod kontroli - ocenił.

Nałęcz: polityka Kaczyńskiego, by zawłaszczyć państwo i podporządkować je jednej partii mści się na jej autorze

Nałęcz: to jest polityka samobójcza

Tomasz Nałęcz, historyk, były wicemarszałek Sejmu i były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, zauważył, że Artur Balazs "jak mało kto zna polską politykę i jest oszczędny w słowach". - Śledzę zawsze z uwagą to, co mówi, ale tak ostrych wypowiedzi jak dzisiaj nie słyszałem. Myślę, że to jest podyktowane pewną rozpaczą. Widzi, co się dzieje z państwem - stwierdził.

Zdaniem Nałęcza "strategia Kaczyńskiego i PiS-u, by zawłaszczyć państwo i wprzęgnąć je w interes jednej partii" mści się obecnie na jej autorze. - To siłą rzeczy wypłukuje ludzi bardziej wartościowych, bo decyduje partyjne przebicie, a nie kompetencja, odpowiedzialność czy fachowość. To jeszcze od biedy funkcjonuje, jak są "tłuste lata", ale jak przyjdą "lata chude" to ta ekipa się elementarnie nie sprawdza. To jest polityka samobójcza - ocenił.

W jego opinii "stąd się też bierze brutalność walki za kulisami, bo jak się czuje rosnącą izolację społeczną, taka jest prawidłowość historii, to tym gwałtowniej następują starcia wewnątrz obozu".

Zdaniem Nałęcza "śmiesznie brzmią" dzisiaj sformułowania polityków Prawa i Sprawiedliwości, że "ruskich taśm nie komentują". - Chce tylko przypomnieć, że równie nielegalnie zdobyte taśmy były przez PiS wyniesione na ołtarze w walce z PO i nazwane "taśmami prawdy" - wskazał. I dodał: - Często się zdarza, że kto jaką bronią wojuje, od takiej broni ginie.

