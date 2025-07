Artur Andrus o Joannie Kołaczkowskiej: stwarzała pewien kłopot Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Joanna Kołaczkowska, artystka kabaretowa, aktorka, autorka tekstów, zmarła w wieku 59 lat.

- Jest czasem coś takiego, że sobie czegoś zazdrościmy: że ktoś miał świetny pomysł, że coś genialnego wymyślił i dlaczego to ja nie wpadłem na ten pomysł. Natomiast w przypadku Aśki to już był taki rodzaj talentu, że tego nie można było zazdrościć, bo się wiedziało, że to jest nieosiągalne - wspomniał w programie "Szkło kontaktowe" w TVN24 satyryk Artur Andrus.

Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska podczas występu w Polanicy Zdroju w 2022 roku Źródło: Wojciech Kozioł/Forum

- Że to są takie szczyty talentu w jej przypadku, że choćbym nie wiem, co robił, to ja jej nie dorównam - dodał.

Satyryk zwrócił uwagę, że "Aśka stwarzała pewien kłopot w przypadku układania programu" kabaretowego. - Nie wiadomo było, czy ją dać na początek, żeby program od razu poszedł jak torpeda, czy na koniec, żeby było dobre wrażenie. Najlepiej to było ją dawać na początek, w środku i na koniec - ocenił.

Joanna Kołaczkowska - kim była?

Joanna Kołaczkowska urodziła się w 1966 r. w Polkowicach. Od 1989 do 1999 roku współtworzyła kabaret Potem. Występowała tam między innymi u boku Dariusza Kamysa, z którym pod koniec 2002 roku stworzyła kabaret Hrabi. Z formacją, której skład uzupełniali Łukasz Pietsch i Tomasz Majer, była związana do końca.

Była założycielką niezależnej wytwórni filmowej A'Yoy. Występowała też między innymi na scenie Teatru Polonia w Warszawie.

W kwietniu członkowie kabaretu Hrabi poinformowali, że artystka zmaga się z nowotworem.

OGLĄDAJ: Kołaczkowska: ja się martwię tym, co będzie, jak mnie nie będzie