"Miał dokumentować wojskowe transporty". Zatrzymany przez ABW

Tomasz Siemoniak poinformował, że o areszcie wobec 40-letniego obywatela RP sąd zdecydował w sobotę.
Jak napisał, 40-latkowi "przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego)". "Zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekazał minister.
Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli "dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego" - podał.
Autorka/Autor: js/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: x.com/TomaszSiemoniak