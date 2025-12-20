Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Miał dokumentować wojskowe transporty". Zatrzymany przez ABW

G8n5Y4MWcAAtAEA
Dobrzyński o tym, jak reagować na podejrzane sytuacje. "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa"
Źródło: TVN24+
Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polaka. Jest podejrzewany o "zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu" - przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Tomasz Siemoniak poinformował, że o areszcie wobec 40-letniego obywatela RP sąd zdecydował w sobotę.

Jak napisał, 40-latkowi "przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego)". "Zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przekazał minister.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli "dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego" - podał.

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/TomaszSiemoniak

Udostępnij:
TAGI:
Tomasz SiemoniakABW
Czytaj także:
imageTitle
Loteryjny konkurs dla Prevca. Tomasiak najlepszy z Polaków
EUROSPORT
Mgła, ograniczona widzialność
Kolejne ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki w weekend
METEO
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
METEO
imageTitle
Sobotni konkurs w Engelbergu (RELACJA)
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o przygotowaniach do wyborów. Wskazał, gdzie "nie mogą się odbyć" 
imageTitle
Polak przebija się do czołówki. Niesamowity awans w sobotnim biegu
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł polski medalista olimpijski
EUROSPORT
imageTitle
Ten cios musiał boleć. Znokautowany influencer z poważnymi obrażeniami
EUROSPORT
Lekki śnieg, Boże Narodzenie, białe święta, Wigilia
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe
METEO
imageTitle
Puchar Narodów Afryki. Sprawdź grupy i terminarz meczów
EUROSPORT
Warszawa wyróżniona w prestiżowym rankingu
Warszawa na pierwszym miejscu prestiżowego rankingu
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
BIZNES
Widzialność w czasie karambolu na S19
Tyle widzieli kierowcy w czasie karambolu. Nagranie z auta
Lublin
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
9-letni chłopiec potrącony w przydomowym garażu
Lubuskie
GettyImages-1258394879
Były premier i jego żona skazani na kolejne kary więzienia
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Audyt KAS w fundacji ludzi Bąkiewicza. Ujawniamy wyniki
Maria Pankowska
Policjanci zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową
Policja zlikwidowała kolejną dziuplę samochodową. 46-latek zatrzymany
WARSZAWA
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
METEO
Strażacy w Biebrzańskim Parku Narodowym
Spłonęły ponad 184 hektary parku narodowego. Decyzja prokuratury
Białystok
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci, trzy osoby z zarzutami. Nowe informacje
Lubuskie
Obecność mikroplastików w żywności jest możliwa na różnych etapach jej przygotowania.
Gotujesz i jesz plastik, nawet o tym nie wiedząc. Jak tego uniknąć?
Anna Bielecka
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
BIZNES
imageTitle
Triumf Huetter w Val d'Isere, kolejne podium Vonn
Najnowsze
Karta, telefon i promile. Interwencja straży miejskiej
"Przypominał 'wczorajszego' świętego Mikołaja"
WARSZAWA
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
METEO
G8mevjGWAAEv5ph
Ukraińcy ostrzelali lotnisko na Krymie. Myśliwce trafione
imageTitle
Milik w kadrze na hit Serie A. Czeka na grę od 574 dni
Najnowsze
Odcinek trasy ekspresowej ma już namalowane pasy
Już bez "jazdy na czuja". Na odcinku trasy ekspresowej pojawiły się pasy
WARSZAWA
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Zapłaciła za przesyłkę, padła ofiarą oszustwa
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica