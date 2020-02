Jest decyzja sądu w sprawie "agenta Tomka"

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Tomasza Kaczmarka, byłego agenta CBA i byłego posła PiS. Potrwa on do 19 maja. W środę Kaczmarek usłyszał kolejne zarzuty.

Decyzja zapadła na posiedzeniu aresztowym, które rozpoczęło się w czwartek o godzinie 10. Rzecznik Sądu Rejonowego w Białymstoku Beata Wołosik poinformowała, że areszt potrwa do 19 maja, a Kaczmarek zostanie przewieziony do aresztu śledczego jeszcze w czwartek.

Obawa matactwa procesowego powodem zastosowania aresztu

"To jest wendeta"

- Nie zostaniemy zastraszeni. Ani ja, ani mój małżonek. Dziś już wiemy, a właściwie wiemy to już od wczoraj, że pan prokurator w stosunku do mnie też zamierza podjąć takie same działania, jak do mojego męża - rozszerzyć mi zarzuty i w sposób siłowy przywieźć mnie tutaj i tak samo zamknąć mnie za kratkami - mówiła.