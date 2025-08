Ważyła 30 kilogramów i wciąż "mówiła, że jest za gruba". "Jej życie wisiało na włosku"

Górka o historii chorującej na anoreksję Olgi Źródło: TVN24

Daria Górka, reporterka "Uwagi!" TVN, autorka reportażu o chorującej na anoreksję Oldze, powiedziała, jak wyglądały początki historii bohaterki jej materiału.

- Redakcja "Uwagi!" u Olgi po raz pierwszy była 11 lat temu. Dzisiaj Olga ma 33 lata, wtedy miała 22. Wtedy to był taki moment, kiedy była po kolejnej wizycie, po kolejnym leczeniu na oddziale psychiatrycznym przytyła tam oczywiście, ale gdy wróciła, już po miesiącu znowu przestała jeść - powiedziała.

Górka opowiadała, że Olga ważyła 30 kilogramów i "mówiła, że jest za gruba, że w lustrze widzi potwora".

"Olga dzisiaj nie wstaje z łóżka"

Jak powiedziała reporterka "Uwagi!", przez lata podejmowano różne próby poprawienia stanu Olgi, co udawało się raz lepiej, raz gorzej. Ostatecznie się nie udało. - Ta choroba w pewnym sensie w jakimś momencie ją pokonała. Dzisiaj Olga chce znowu opowiedzieć swoją historię, by pokazać, do czego anoreksja może prowadzić - powiedziała.

- Olga dzisiaj nie wstaje z łóżka, nie może się ruszyć, nie może podnieść telefonu, nie może wziąć samodzielnie do ręki herbaty. Wszystko trzeba za nią zrobić - tłumaczyła Górka.

- Był taki moment bardzo krytyczny, gdy właściwie jej życie wisiało na włosku, gdy wszystkie jej organy przestawały funkcjonować, gdy lekarze nie dawali wielkich szans, że Olga przeżyje. To było takie odbicie się od dna, bo ona poczuła, że chce walczyć o życie, bo wcześniej już tak naprawdę było jej wszystko jedno - relacjonowała.

Groszyńska: czynników wywołujących zaburzenia odżywiania jest wiele

Marta Groszyńska, psychoterapeutka, pytana była o czynniki, które powodują zaburzenia odżywiania. Wskazała, że "tych czynników jest faktycznie bardzo wiele, zaczynając od takich biologicznych, genetycznych uwarunkowań".

- Kiedy ktoś z naszej najbliższej rodziny cierpiał na takie zaburzenie albo na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, wtedy jesteśmy bardziej podatni, natomiast te czynniki genetyczne tworzą jakąś podatność, a dopiero kiedy wchodzą w interakcje z czynnikami środowiskowymi - tłumaczyła. Dodała, że poprzez "czynniki społeczno-kulturowe one (zaburzenia - red.) się mogą uaktywniać".

- Badania neuroobrazowania wykazały zmiany w strukturach odpowiedzialnych za przetwarzanie bodźców wizualnych u osób, które cierpią na zaburzenia odżywiania, czyli mają tak zwane zaburzone postrzeganie własnego ciała - powiedziała psychoterapeutka.

Wskazała również na media społecznościowe, "które bombardują nas tymi przerobionymi zdjęciami, idealnym wyglądem". - Te dziewczynki tego często nie wiedzą, porównują się. Kiedyś można było się porównywać do koleżanek w klasie, teraz mamy mnóstwo influencerów i gwiazd - powiedziała.

Groszyńska: czynników powodujących zaburzenia odżywiania jest wiele

- Bardzo ważna jest sytuacja rodzinna dzieci i też ich obniżone poczucie własnej wartości. Jeżeli ono jest związane z tym, jak wyglądamy, jaka jest nasza atrakcyjność, to wtedy będziemy się zbytnio koncentrować na tym wyglądzie - dodała Groszyńska.

