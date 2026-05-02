Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego
"Prezydent odznaczył tego niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki, 11 listopada 2025 roku" - przypomniał Szefernaker.
Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i trafił do Polski w ramach wymiany więźniów.
Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Reżim Alaksandra Łukaszenki więził go od lat. Organizacje obrońców praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego.
- Dobrze, że Poczobut jest wolny. Zapraszamy do Pałacu, żeby odebrał Order Orła Białego - mówił jeszcze w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta RP, dodając, że ludzie prezydenta są w kontakcie z uwolnionym.
- To człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości - mówił z kolei dziennikarzom prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że Poczobut zapłacił za to wysoką cenę w reżimie Łukaszenki.
