Polska Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego

John Coale o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta - cała rozmowa ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Prezydent odznaczył tego niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki, 11 listopada 2025 roku" - przypomniał Szefernaker.

Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i trafił do Polski w ramach wymiany więźniów.

Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Reżim Alaksandra Łukaszenki więził go od lat. Organizacje obrońców praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego.

Jutro, podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie, Andrzej Poczobut odbierze z rąk Prezydenta RP Karola Nawrockiego Order Orła Białego.



Prezydent odznaczył tego niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki, 11 listopada 2025 roku. — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) May 2, 2026 Rozwiń

- Dobrze, że Poczobut jest wolny. Zapraszamy do Pałacu, żeby odebrał Order Orła Białego - mówił jeszcze w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta RP, dodając, że ludzie prezydenta są w kontakcie z uwolnionym.

- To człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości - mówił z kolei dziennikarzom prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że Poczobut zapłacił za to wysoką cenę w reżimie Łukaszenki.

OGLĄDAJ: "Kto tam nie był, nie ma pojęcia". Przeżył piekło Zobacz cały materiał