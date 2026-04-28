Polska

"Wyczekana wiadomość", "niezwyciężony", "wielka radość". Komentarze po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut
Małgorzata Kidawa-Błońska o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta
Uwolnienie Andrzeja Poczobuta komentują we wtorek przedstawiciele różnych opcji politycznych w Polsce. Głos zabrały również m.in. przewodnicząca Parlamentu Europejskiego oraz liderka białoruskiej opozycji.

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) określiła uwolnienie Andrzeja Poczobuta jako "bardzo dobrą wiadomość dla nas wszystkich". - Ale przypominam, że jeszcze prawie tysiąc osób, więźniów politycznych jest zamkniętych w więzieniach na Białorusi - dodała przed kamerami we wtorek po południu. Przypomniała, że Poczobut do tej pory był symbolicznie członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej w Senacie. - Teraz będzie mógł naprawdę tę funkcję pełnić - zauważyła marszałkini izby wyższej parlamentu. - Pytanie, co dalej? Czy coś się zmieni na Białorusi, czy coś się w ogóle zmieni na świecie? Ale póki co cieszmy się, że Poczobut jest, że będzie mógł rozpocząć leczenie, że będzie mógł wracać do siły, a znając go, dalej będzie walczył o te wszystkie wartości - kontynuowała.

"Naszej radości nie ma końca"

"Andrzej Poczobut jest wolny" - przekazał na portalu X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że reżim białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki "ustępuje tylko pod presją". "Nasza twarda polityka i współpraca międzynarodowa przynoszą efekty!" - dodał.

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zamieścił na X zdjęcie, na którym obejmuje Poczobuta. "Bezcenne było uściskać Andrzeja Poczobuta w pierwszych chwilach Jego wolności na polskiej ziemi!" - przekazał w oddzielnym wpisie na wspomnianej platformie. "Jego uwolnienie i czterech innych osób (w tym jeszcze 2 Polaków) z białoruskich i rosyjskich więzień i przekazanie ich do Polski to wielka praca ABW, AW, MSZ, Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej na rzecz dzisiejszej wymiany na granicy polsko-białoruskiej" - dodał.

Siemoniak przekazał, że do wymiany nie doszłoby bez pomocy USA. "Dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi i wspaniałej ekipie ze służb amerykańskich i Departamentu Stanu! Dziękuję naszym rumuńskim i mołdawskim partnerom za skuteczną współpracę! Rzeczpospolita Polska nigdy nie zostawia swoich ludzi!" - czytamy.

Wpis, w którym premier Donald Tusk poinformował o uwolnieniu Poczobuta, udostępniło wielu polityków, między innymi ministra edukacji Barbara Nowacka (KO). "Wspaniała, wyczekana wiadomość. Andrzej Poczobut wolny, w Polsce" - przekazała na X po godzinie 13 we wtorek.

Europoseł Michał Szczerba (KO) przypomniał, że Poczobut jest laureatem "Nagrody Parlamentu Europejskiego". Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi otrzymał nagrodę imienia Andrieja Sacharowa w ubiegłym roku. To najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. "Polska i Europa jest z Ciebie bardzo dumna. Naszej radości nie ma końca!" - przekazał Szczerba na X, dziękując premierowi i polskiemu rządowi.

"Andrzej Poczobut wolny! Na polsko-białoruskiej granicy powitał go premier Tusk" - napisała w mediach społecznościowych europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). "Białoruski reżim więził go za głoszenie prawdy, działalność społeczną i dziennikarską. Niezwyciężony do końca! Dziękujemy!" - dodała.

Zdaniem europosła Roberta Biedronia na uwolnienie Poczobuta "czekaliśmy zdecydowanie zbyt długo". Jak podkreślił we wpisie na X, "nie ma słów, aby opisać jego odwagę i męczeństwo. Wygraliśmy bitwę, ale wojna nadal trwa. Reżim Łukaszenki musi upaść. Nie ma wolnej Europy bez wolnej Białorusi" - zaznaczył.

"Walka w tej sprawie była naszą powinnością"

Wiadomość o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta komentują również politycy niezwiązani z obecną koalicją rządzącą. Wśród nich Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona. "Są i dobre wiadomości: Andrzej Poczobut wolny!" - skomentowała była członkini partii Razem.

"Andrzej Poczobut odzyskuje wolność! Witaj w Polsce!" - skomentował na X europoseł Mariusz Kamiński (PiS). "Wielka radość, zabiegałem o to jeszcze jako minister, a potem w PE. Walka w tej sprawie była naszą powinnością!" - dodał polityk, stwierdzając: "Na ocenę okoliczności tej sprawy przyjdzie jeszcze czas, dziś najważniejsze, że Andrzej Poczobut jest już wolny!".

Zagraniczni politycy o Poczobucie

O uwolnieniu dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi piszą nie tylko polscy politycy. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska nazwała Poczobuta "prawdziwym polsko-białoruskim i europejskim bohaterem". Jak podkreśliła w serwisie X, spędził on w więzieniu i izolacji kilka lat. Cichanouska podziękowała rządowi Polski, Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej oraz "wszystkim, którzy niestrudzenie walczyli o Andrzeja".

"Wspaniałe wieści" - podkreśliła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, która również udostępniła nowy wpis Tuska. "Bardzo się cieszę, że laureat Nagrody im. Sacharowa Andrzej Poczobut jest już na wolności" - dodała.

