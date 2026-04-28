Polska "Wyczekana wiadomość", "niezwyciężony", "wielka radość". Komentarze po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta Maciej Wacławik |

Małgorzata Kidawa-Błońska o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta Źródło: TVN24

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) określiła uwolnienie Andrzeja Poczobuta jako "bardzo dobrą wiadomość dla nas wszystkich". - Ale przypominam, że jeszcze prawie tysiąc osób, więźniów politycznych jest zamkniętych w więzieniach na Białorusi - dodała przed kamerami we wtorek po południu. Przypomniała, że Poczobut do tej pory był symbolicznie członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej w Senacie. - Teraz będzie mógł naprawdę tę funkcję pełnić - zauważyła marszałkini izby wyższej parlamentu. - Pytanie, co dalej? Czy coś się zmieni na Białorusi, czy coś się w ogóle zmieni na świecie? Ale póki co cieszmy się, że Poczobut jest, że będzie mógł rozpocząć leczenie, że będzie mógł wracać do siły, a znając go, dalej będzie walczył o te wszystkie wartości - kontynuowała.

"Naszej radości nie ma końca"

"Andrzej Poczobut jest wolny" - przekazał na portalu X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że reżim białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki "ustępuje tylko pod presją". "Nasza twarda polityka i współpraca międzynarodowa przynoszą efekty!" - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) April 28, 2026

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zamieścił na X zdjęcie, na którym obejmuje Poczobuta. "Bezcenne było uściskać Andrzeja Poczobuta w pierwszych chwilach Jego wolności na polskiej ziemi!" - przekazał w oddzielnym wpisie na wspomnianej platformie. "Jego uwolnienie i czterech innych osób (w tym jeszcze 2 Polaków) z białoruskich i rosyjskich więzień i przekazanie ich do Polski to wielka praca ABW, AW, MSZ, Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej na rzecz dzisiejszej wymiany na granicy polsko-białoruskiej" - dodał.

Siemoniak przekazał, że do wymiany nie doszłoby bez pomocy USA. "Dziękuję prezydentowi Donaldowi Trumpowi i wspaniałej ekipie ze służb amerykańskich i Departamentu Stanu! Dziękuję naszym rumuńskim i mołdawskim partnerom za skuteczną współpracę! Rzeczpospolita Polska nigdy nie zostawia swoich ludzi!" - czytamy.

Wpis, w którym premier Donald Tusk poinformował o uwolnieniu Poczobuta, udostępniło wielu polityków, między innymi ministra edukacji Barbara Nowacka (KO). "Wspaniała, wyczekana wiadomość. Andrzej Poczobut wolny, w Polsce" - przekazała na X po godzinie 13 we wtorek.

Europoseł Michał Szczerba (KO) przypomniał, że Poczobut jest laureatem "Nagrody Parlamentu Europejskiego". Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi otrzymał nagrodę imienia Andrieja Sacharowa w ubiegłym roku. To najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. "Polska i Europa jest z Ciebie bardzo dumna. Naszej radości nie ma końca!" - przekazał Szczerba na X, dziękując premierowi i polskiemu rządowi.

"Andrzej Poczobut wolny! Na polsko-białoruskiej granicy powitał go premier Tusk" - napisała w mediach społecznościowych europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). "Białoruski reżim więził go za głoszenie prawdy, działalność społeczną i dziennikarską. Niezwyciężony do końca! Dziękujemy!" - dodała.

Zdaniem europosła Roberta Biedronia na uwolnienie Poczobuta "czekaliśmy zdecydowanie zbyt długo". Jak podkreślił we wpisie na X, "nie ma słów, aby opisać jego odwagę i męczeństwo. Wygraliśmy bitwę, ale wojna nadal trwa. Reżim Łukaszenki musi upaść. Nie ma wolnej Europy bez wolnej Białorusi" - zaznaczył.

"Walka w tej sprawie była naszą powinnością"

Wiadomość o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta komentują również politycy niezwiązani z obecną koalicją rządzącą. Wśród nich Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona. "Są i dobre wiadomości: Andrzej Poczobut wolny!" - skomentowała była członkini partii Razem.

"Andrzej Poczobut odzyskuje wolność! Witaj w Polsce!" - skomentował na X europoseł Mariusz Kamiński (PiS). "Wielka radość, zabiegałem o to jeszcze jako minister, a potem w PE. Walka w tej sprawie była naszą powinnością!" - dodał polityk, stwierdzając: "Na ocenę okoliczności tej sprawy przyjdzie jeszcze czas, dziś najważniejsze, że Andrzej Poczobut jest już wolny!".

Zagraniczni politycy o Poczobucie

O uwolnieniu dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi piszą nie tylko polscy politycy. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska nazwała Poczobuta "prawdziwym polsko-białoruskim i europejskim bohaterem". Jak podkreśliła w serwisie X, spędził on w więzieniu i izolacji kilka lat. Cichanouska podziękowała rządowi Polski, Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej oraz "wszystkim, którzy niestrudzenie walczyli o Andrzeja".

After years of unjust detention and isolation, he can finally breathe freedom. We are so grateful to the Polish Government, the U.S., the EU, and everyone who fought tirelessly for Andrzej – a true Polish-Belarusian, European hero. — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 28, 2026

"Wspaniałe wieści" - podkreśliła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, która również udostępniła nowy wpis Tuska. "Bardzo się cieszę, że laureat Nagrody im. Sacharowa Andrzej Poczobut jest już na wolności" - dodała.

Redagował AM