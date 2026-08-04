Polska Michał Samul wspomina Andrzeja Morozowskiego. "Mentor dziennikarstwa" Kamila Grenczyn |

"Puste krzesło. Bardzo niewygodne krzesło, zajmował je przez lata Andrzej Morozowski"

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Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia. Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN, członek zarządu TVN Warner Bros. Discovery, przekazał wyrazy współczucia dla bliskich Morozowskiego. Przyznał, że dziennikarz był dla niego kimś więcej niż przyjacielem czy pracownikiem. - Był mistrzem i mentorem dziennikarstwa - mówił.

Spotkali się na płaszczyźnie zawodowej w październiku 1996 roku. - Byłem na początku drugiego roku studiów, miałem niespełna 21 lat. Andrzej był wtedy uznanym dziennikarzem. Był wzorcem z Sevres dziennikarstwa politycznego - powiedział Samul.

Michał Samul o Andrzeju Morozowskim Źródło: TVN24

Samul: Morozowski zaprowadził mnie do Sejmu, pokazał mi politykę

Jak wspominał, to właśnie Morozowski ustanowił pewien wzorzec reporterski relacjonowania wydarzeń sejmowych. - Towarzyszył tym wszystkim wydarzeniom przez tyle lat. Jak się Polska rozwijała, jak się zmieniała ta polityka - nie było ani jednego, pojedynczego wydarzenia, które by bez jego udziału się odbyło - opowiadał.

- Rola Andrzeja w moim życiu to jest rola człowieka, który zaprowadził mnie do Sejmu, pokazał mi politykę, pokazał mi, na czym to polega i to było długo przed startem TVN24 - opisał Samul.

Andrzej Morozowski Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Diana Rudnik i Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski odbierają tytuł Dziennikarza Roku 2006 Źródło zdjęcia: PAP/Radosław Pietruszka Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: FOTON/PAP Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN

"Jesteśmy z niego"

Podkreślił, że w środowisku dziennikarskim jest konsensus, że "Andrzej był dobrym człowiekiem, wspaniałym dziennikarzem, że to był człowiek obdarzony niebywałym poczuciem humoru". Samul przyznał również, że w wielu tematach miał z Morozowskim odmienne zdanie i że się spierali. - Ale rozmowy z nim to była naprawdę za każdym razem niezwykła przyjemność i niezwykła przygoda - zaznaczył.

- Wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy z niego, że on był tym pierwszym politycznym dziennikarzem, reporterem zatrudnionym w tej stacji. Wszystko, co robimy dzisiaj o politykach (...), to wszystko ustawił w jakiejś mierze właśnie swoją wrażliwością dziennikarską Andrzej Morozowski i takim go będziemy pamiętać wszyscy - podsumował Samul.