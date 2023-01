Wizyta na Cmentarzu Orląt Lwowskich i owacja dla prezydenta Andrzeja Dudy. "Była dla Polaków, nie dla mnie"

To była owacja dla całego naszego społeczeństwa za serce, za otwartość - mówił w środę prezydent Andrzej Duda, komentując swoje spotkanie z mieszkańcami Lwowa i gromkie okrzyki oraz podziękowania, które od nich otrzymał. Jak mówił Duda, mimo kryzysu i wielu trosk Polacy niosą pomoc Ukraińcom. - Nasi sąsiedzi Ukraińcy to widzą i wiedzą to - podkreślił. Nawiązał również do wizyty na Cmentarzu Orląt Lwowskich, nazywając ją symboliczną. - Na tym cmentarzu pogrzebani są obrońcy Rzeczypospolitej, obrońcy Lwowa przed sowiecką agresją - przypominał.

Przywódcy Polski, Ukrainy i Litwy spotkali się w środę we Lwowie na szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego. Tam Andrzej Duda , Wołodymyr Zełenski i Gitanas Nauseda podpisali wspólną deklarację , w której potwierdzili między innymi niezbywalne prawo Ukrainy do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej. Podkreślili również wolę współpracy w procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu.

Wizyta na Cmentarzu Orląt Lwowskich i owacje dla prezydenta Dudy

"To była owacja dla Polaków, nie dla mnie"

Duda podczas konferencji prasowej po powrocie do kraju został zapytany o spotkanie z mieszkańcami Lwowa, którzy żegnali go owacjami. Prezydent odpowiedział, że to poparcie jest dla niego ważne, gdyż jest prezydentem wybranym przez naród i reprezentuje Polaków. - To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. To była owacja dla całego naszego społeczeństwa za serce, za otwartość - podkreślił na konferencji na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce na Podkarpaciu.