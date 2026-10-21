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Polska
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"Jeden z ministrów jest rozczarowany". "Po cichu liczył", że będzie na miejscu Domańskiego

Arleta Zalewska
Konrad Piasecki
Sebastian Zakrzewski
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski
Andrzej Domański
Andrzej Domański
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Liderzy koalicji rządowej zgodzili się, że Andrzej Domański powinien zostać nagrodzony - powiedziała w "Podcaście politycznym" TVN24+ Arleta Zalewska. Konrad Piasecki ocenił, że decyzja o awansie ministra finansów będzie "testem dla Karola Nawrockiego". Z awansu Domańskiego ma być niezadowolony jeden z zaufanych ministrów Tuska.Artykuł dostępny w subskrypcji

Oglądaj "Podcast polityczny" co środę na żywo o godzinie 9 w TVN24+ lub jako wideo na żądanie.

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Tagi:
Andrzej DomańskiRządRząd Donalda TuskaKoalicja 15 październikaDonald TuskMinisterstwo FinansówKarol NawrockiKancelaria premieraKancelaria prezydenta
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