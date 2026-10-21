"Jeden z ministrów jest rozczarowany". "Po cichu liczył", że będzie na miejscu Domańskiego

Liderzy koalicji rządowej zgodzili się, że Andrzej Domański powinien zostać nagrodzony - powiedziała w "Podcaście politycznym" TVN24+ Arleta Zalewska. Konrad Piasecki ocenił, że decyzja o awansie ministra finansów będzie "testem dla Karola Nawrockiego". Z awansu Domańskiego ma być niezadowolony jeden z zaufanych ministrów Tuska.Artykuł dostępny w subskrypcji
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