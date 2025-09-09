Logo strona główna
Polska

Domański następcą Tuska? "Akurat takich spekulacji nie słyszałem"

Domański
Domański następcą Tuska? "Akurat takich spekulacji nie słyszałem"
Źródło: TVN24
Jestem bardzo zadowolony z funkcji ministra finansów i gospodarki - odpowiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Andrzej Domański pytany, czy chciałby zostać premierem.

Andrzej Domański, który był we wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego", został zapytany, czy chciałby zostać premierem.

- Jestem bardzo zadowolony z funkcji ministra finansów i gospodarki - odpowiedział.

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że wielu jego rozmówców mówi, że gdyby Donald Tusk wycofywał się z funkcji premiera, to właśnie w Domańskim widziałby swojego następcę.

- Akurat takich spekulacji nie słyszałem. Mam konkretne zadanie do zrealizowania, czyli dbanie o polską gospodarkę, dbanie o inwestycje, dbanie o stabilizację finansów publicznych - przekonywał. - Cieszę się, że inflacja za naszych rządów radykalnie spadła i realizujemy bardzo ambitny plan repolonizacji polskiej gospodarki - dodał.

Dopytywany, co w przypadku, gdyby partia wskazała na niego palcem i powiedziała: "Andrzej, musisz", odparł: - Nie ma takich spekulacji, nie ma takich dyskusji.

Domański powtórzy, że jest "bardzo zadowolony z zadania, które realizuje".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Domański o wydatkach "świętych krów": widzę miejsce do redukcji

Domański o wydatkach "świętych krów": widzę miejsce do redukcji

Domański: dziwi mnie fałszywa troska prezydenta

Domański: dziwi mnie fałszywa troska prezydenta

BIZNES
OGLĄDAJ: Andrzej Domański
pc

Andrzej Domański

pc
Autorka/Autor: js/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Andrzej DomańskiRada Ministrów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica