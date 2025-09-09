Domański następcą Tuska? "Akurat takich spekulacji nie słyszałem" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Andrzej Domański, który był we wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego", został zapytany, czy chciałby zostać premierem.

- Jestem bardzo zadowolony z funkcji ministra finansów i gospodarki - odpowiedział.

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że wielu jego rozmówców mówi, że gdyby Donald Tusk wycofywał się z funkcji premiera, to właśnie w Domańskim widziałby swojego następcę.

- Akurat takich spekulacji nie słyszałem. Mam konkretne zadanie do zrealizowania, czyli dbanie o polską gospodarkę, dbanie o inwestycje, dbanie o stabilizację finansów publicznych - przekonywał. - Cieszę się, że inflacja za naszych rządów radykalnie spadła i realizujemy bardzo ambitny plan repolonizacji polskiej gospodarki - dodał.

Dopytywany, co w przypadku, gdyby partia wskazała na niego palcem i powiedziała: "Andrzej, musisz", odparł: - Nie ma takich spekulacji, nie ma takich dyskusji.

Domański powtórzy, że jest "bardzo zadowolony z zadania, które realizuje".

OGLĄDAJ: Andrzej Domański