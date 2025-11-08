Anastasia, "Jeszcze Polska..." i Wywiad medyczny. Taki będzie weekend w TVN24+

"Silniejsza niż hejt. Historia Anastasii". Reportaż Katarzyny Czupryńskiej-Chabors do obejrzenia w TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oto, co dla państwa przygotowaliśmy:

SOBOTA:

7:00 Podcast - "WITajcie w mojej bańce" - OGLĄDAJ I SŁUCHAJ TUTAJ Podsumowanie tygodnia według Radomira Wita. 8:00 "Silniejsza niż hejt. Historia Anastasii" - Reportaż Katarzyny Czupryńskiej-Chabors To opowieść o młodej kobiecie z Ukrainy, która w Polsce chce żyć i pracować. W zawodzie zdominowanym przez mężczyzn. W serwisie samochodowym - doceniana, w sieci - okrutnie hejtowana, głównie za to, skąd pochodzi. Jednak w tym przypadku mowa nienawiści spotkała się ze zdecydowaną reakcją szefa pani Anastasii, klientów warsztatu, w którym pracuje i nie tylko, a to źródło, z którego mechaniczka na co dzień czerpie siłę. 9:00 "Horyzont" - OGLĄDAJ TUTAJ Na międzynarodowego podsumowanie tygodnia zaprasza Jacek Stawiski. 16:00 Podcast - "Ciekawe czasy" - SŁUCHAJ TUTAJ Wojna przeciw gangom - co się dzieje na Haiti? Zaprasza Jakub Kucharczyk.

W TVN24+ także:

"Powinien zmienić nazwę swojej książki na: To ja - Andrzej Duda. Przepraszam'" - Marcin Złotkowski rozmawia z politykami Prawa i Sprawiedliwości o tym, jak oceniają aktywność Andrzeja Dudy na prezydenckiej emeryturze i czy wiążą z nim jeszcze polityczne nadzieje.

NIEDZIELA: 5:00 "Piotr Jacoń. Bez polityki" - OGLĄDAJ TUTAJ Rozmowa z pisarzem i krytykiem architektury Grzegorzem Piątkiem. 7:00 Podcast - "Sekcja archeo" - SŁUCHAJ TUTAJ Aleksander Przybylski na tropie skarbu Bolesława Śmiałego. 8:00 "Jeszcze Polska..." Jaka jest współczesna Polska? Czym jest dziś patriotyzm? Cykl 9 rozmów reporterów "Czarno na Białym". 13:00 Film dokumentalny - "Iran kontra Izrael. Nowa równowaga sił - cz. 1" 16:00 Podcast - "Pogłos" - OGLĄDAJ I SŁUCHAJ TUTAJ To oficjalne - do końca tego roku MTV zamyka swoje muzyczne kanały. Telewizja, która kiedyś tworzyła kariery i wyznaczała trendy na rynku, od lat była utożsamiana bardziej z reality shows niż muzyką. Jak wspominamy najważniejszy kanał telewizyjny z muzyką w historii? Co zabiło jego muzyczną stronę i… czy było to samo MTV? Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć w trzecim odcinku podcastu "Pogłos" Martyna Nowosielska-Krassowska i jej goście - znana z profilu Sentymenty_oficjalnie Agnieszka Wróbel i dziennikarz muzyczny Zdzisław Furgał, którzy wspólnie pracowali nad książką "Sentymenty. Lata 90.". PONIEDZIAŁEK: 7:00 Podcast - "Wywiad medyczny" - OGLĄDAJ I SŁUCHAJ TUTAJ Nie bagatelizuj pierwszych minut, nie licz, że to przejdzie, jeżeli pojawiają się objawy neurologiczne działaj natychmiast. Udar nie boli, jest podstępny, każda minuta zmniejsza szanse na powrót do sprawności. O tym jakie sygnały są alarmem i jak powinno wyglądać mądre działanie w "Wywiadzie medycznym" mówi dr hab. Aleksandra Golenia neurolog, z kliniki neurologii UCK WUM.

OGLĄDAJ: TVN24 HD