Polska Inauguracja inicjatywy USA i Polski. Ambasador Stanów Zjednoczonych: wyjątkowa chwila Aleksandra Sapeta |

Rose: Polska buduje jedną z największych flot śmigłowców bojowych na świecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Ambasador USA uczestniczył we wtorek w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą siedzibę Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki w Krakowie. Nowa przestrzeń ma służyć współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Rose ocenił, że to "wyjątkowa chwila". - Ameryka jest szczęśliwa, że ma tylu wspaniałych przyjaciół na całym świecie. Ale w Europie nie mamy lepszego przyjaciela niż Polska. I to jest fakt - mówił w trakcie konferencji prasowej ambasador USA.

Tom Rose podczas podpisania Aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Polsko-Amerykańskiego Źródło zdjęcia: TVN24

Ambasador USA o "wspólnych wyzwaniach"

Jak zaznaczył amerykański dyplomata, "oczywiście różnimy się w niektórych rzeczach, ale koniec końców te różnice są trywialne, niewielkie w porównaniu nie tylko do tego, co mamy wspólnego, ale także do naszych wspólnych wyzwań, które przed nami stoją". Ambasador podkreślił, że wspomniane wyzwania "musimy pokonać wspólnie".

Piotr Dobosz, Tom Rose, Małgorzata Kidawa-Błońska, Dorota Niedziela Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

W inauguracji wzięli udział również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela oraz prezes Komitetu Kopca Kościuszki Piotr Dobosz.