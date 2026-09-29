Inauguracja inicjatywy USA i Polski. Ambasador Stanów Zjednoczonych: wyjątkowa chwila
Ambasador USA uczestniczył we wtorek w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą siedzibę Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki w Krakowie. Nowa przestrzeń ma służyć współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi.
Rose ocenił, że to "wyjątkowa chwila". - Ameryka jest szczęśliwa, że ma tylu wspaniałych przyjaciół na całym świecie. Ale w Europie nie mamy lepszego przyjaciela niż Polska. I to jest fakt - mówił w trakcie konferencji prasowej ambasador USA.
Ambasador USA o "wspólnych wyzwaniach"
Jak zaznaczył amerykański dyplomata, "oczywiście różnimy się w niektórych rzeczach, ale koniec końców te różnice są trywialne, niewielkie w porównaniu nie tylko do tego, co mamy wspólnego, ale także do naszych wspólnych wyzwań, które przed nami stoją". Ambasador podkreślił, że wspomniane wyzwania "musimy pokonać wspólnie".
W inauguracji wzięli udział również marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela oraz prezes Komitetu Kopca Kościuszki Piotr Dobosz.