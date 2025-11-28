Ambasador Ukrainy w Polsce: dopóki my się bronimy, Europa jest bezpieczna Źródło: TVN24

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar został zapytany w piątek w "Jeden na jeden" o słowa rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, który z jednej strony mówił w Biszkeku, że Rosja nie zaatakuje Europy, a z drugiej, że chce Krymu i Donbasu.

Bodnar powiedział, że Putin "powtarza swoje kłamstwa i żądania, które wystosował na początku wojny" wobec Ukrainy.

- Wcześniej chciał kontrolę na całej Ukrainie, teraz się ogranicza do terytoriów, które ewentualnie chciałby zdobyć - dodał. - Nie poddamy się - podkreślił.

Został też zapytany, czy wierzy w to, że Putin nie zaatakuje Europy. - Co oznaczają wczorajsze loty samolotu Tu-22? (...) Były wczoraj nad Bałtykiem blisko granic Polski. To był klarowny sygnał. Wylatują z tego samego lotniska, z którego bombardują Ukrainę. Czy to nie jest zagrożenie fizyczne? Jest - mówił ambasador.

- Europa jest zagrożona, dopóki trwa wojna w Ukrainie. Oczywiście trudno powiedzieć, żeby Putin zdecydował się na atak na Europę, ale dopóki my się bronimy, to Europa jest bezpieczna. Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest pomoc Ukrainie - dodał.

Bodnar: nie wierzę się, żeby ktokolwiek zgodził się na oddanie terytorium

Bodnar został zapytany, czy Ukraińcy są w stanie zaakceptować jakikolwiek pokój z ustępstwami terytorialnymi. - Ukraińcy chcą pokoju i w ogóle nie chcieli wojny, ale musimy się bronić, bo jesteśmy na swoim terytorium. Nie wolno się poddawać agresorowi - podkreślił.

Jak mówił, nie wierzy, żeby "jakikolwiek rząd zgodził się na to, żeby oddać terytorium dobrowolnie". - Krym i Donbas w grę nie wchodzą, bo to są terytoria ukraińskie wpisane w konstytucję i każdy rząd, każdy prezydent ma obowiązek tego chronić - dodał.

Ambasador powiedział, że "rzeczywistość może wyglądać w taki sposób, że społeczeństwo ukraińskie może się zgodzić na zawieszenie broni na linii frontu, która jest obecnie, z rozumieniem tego, że inne kwestie będą rozstrzygnięte w sposób dyplomatyczny". - Na to jesteśmy gotowi - dodał.

