Polska

Ambasador Polski we Francji zatrzymany przez CBA

CBA zatrzymało cztery osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Ambasador Polski we Francji zatrzymany przez CBA
Źródło: TVN24
Ambasador Polski we Francji Jan R. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Akcja służb ma być związana z aferą Collegium Humanum. 

Informację o zatrzymaniu jako pierwszy podał Goniec.pl. Według portalu służby prowadziły od poniedziałku skoordynowaną akcję zatrzymań i przedstawiania zarzutów w śledztwie dotyczącym afery Collegium Humanum, a czynności miały zakończyć się w środę nad ranem, po serii "wielogodzinnych przesłuchań i konfrontacji".

Według portalu zatrzymano także byłego parlamentarzystę Prawa i Sprawiedliwości Maksa K. oraz bankowca Pawła P. Zostali zatrzymani w swoich domach, a następnie przewiezieni do Katowic, gdzie złożyli wyjaśnienia i brali udział w konfrontacjach - podał portal.

W tym samym czasie funkcjonariusze CBA mieli prowadzić działania z udziałem Jana R., obecnego ambasadora Polski we Francji. Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska potwierdziła, że wszyscy trzej zatrzymani "zostali przewiezieni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach". Wydział ten prowadzi śledztwo w sprawie Collegium Humanum.

Dziennikarka dowiedziała się także, że dyplomatę zatrzymano na warszawskim lotnisku, po przylocie do Polski.

W sprawie zatrzymań wysłaliśmy pytania do MSZ, CBA oraz Prokuratury Krajowej. Czekamy na odpowiedź.

Kim są zatrzymani?

W przypadku ambasadora prokuratura ma koncentrować się na wątku posługiwania się dyplomem MBA, który miał zostać wystawiony, mimo braku realnych studiów i wykorzystany w procesie obejmowania funkcji w spółkach Skarbu Państwa, w tym w radzie nadzorczej Banku Pocztowego należącego do Poczty Polskiej.

Ambasador przed rozpoczęciem kariery dyplomaty, podobnie jak pozostali zatrzymani, był związany z sektorem bankowym - w 2016 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PKO BP, a od 2021 roku był prezesem zarządu PKO BP. Nominację ambasadorską wręczył mu w kwietniu 2022 roku ówczesny szef MSZ Zbigniew Rau.

Goniec.pl przekazał, że ambasador usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczące posługiwania się sfałszowanym dokumentem. Jak dodaje portal, ambasador nie przyznał się do winy.

Były parlamentarzysta PiS Maks K. w przeszłości był również wiceprezesem PKO BP. Miał usłyszeć kilka zarzutów w sprawie dyplomów oraz powoływania się na wpływy w resorcie nauki. Nie przyznał się do winy - napisał Goniec.pl

Z kolei Paweł P. miał "korzystać z dyplomu MBA w procesie nominacji do organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa, czemu obecnie przyglądają się śledczy". Bankowiec od lat jest związany z grupą PKO. 

Afera Collegium Humanum

Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Część z tych dyplomów wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień. CBA dotychczas zatrzymała kilkadziesiąt osób związanych z nieprawidłowościami w Collegium Humanum.

Zarzuty usłyszeli między innymi były europoseł PiS Karol Karski, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, były rektor uczelni Paweł C. i były europoseł Ryszard Czarnecki.

W lutym agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Błażeja Spychalskiego, byłego rzecznika prasowego prezydenta (zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska oraz publikację wizerunku).

Prokurator przedstawił mu cztery zarzuty dotyczące wręczenia byłemu rektorowi Collegium Humanum - Szkoły Głównej Menadżerskiej, Pawłowi C., korzyści majątkowych oraz osobistych, a także obietnicy udzielenia korzyści osobistej w zamian za uzyskanie poświadczającego nieprawdę dokumentu w postaci świadectwa ukończenia przez Spychalskiego oraz (jego żonę - red.) Sandrę S. studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration bez ich faktycznego odbycia.

pc

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: tvn24.pl, TVN24, goniec.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

CBACollegium Humanum
