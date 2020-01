"Jestem dumna, że USA dzielą się najnowszą technologią obronną z kluczowymi sojusznikami"

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher oceniła we wtorek, że myśliwce F-35, na których zakup umowę w tym tygodniu podpisze minister obrony Mariusz Błaszczak, zwiększą zdolność do współpracy Polski z siłami USA oraz "nasze partnerstwo dla wspólnego bezpieczeństwa".

Pierwsze F-35 w 2026 roku

Według deklaracji złożonych w ubiegłym roku przez producenta F-35 koncern Lockheed Martin, pierwsze samoloty dla Polski mogłyby zostać dostarczone w 2024 roku, pozostając początkowo w USA, gdzie służyłyby do szkolenia pilotów i personelu naziemnego. Dwa lata później F-35 miałyby wejść do służby w Polsce. Amerykański koncern zapowiadał obniżanie cen samolotów i kosztów jego eksploatacji. Cena godziny lotu - obecnie ok. 44 tys. dolarów - ma zostać zredukowana do 25 tys. dolarów.