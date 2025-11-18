Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"Rozmowa Piaseckiego"

Żurek o aktach dywersji: wygląda na robotę profesjonalistów

Akty dywersji na torach kolejowych, Mika (Mazowieckie)
Żurek o aktach dywersji: wygląda na robotę profesjonalistów
Źródło: TVN24
Jest zbyt dużo elementów, które świadczą o tym, że był to efekt sabotażu - powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, komentując akty dywersji na kolei. Dodał, że najprawdopodobniej nie zrobiła tego jedna osoba.

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo "w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym, wymierzonych w infrastrukturę kolejową i popełnianych na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce”. 

Przedmiotem śledztwa jest uszkodzenie, przy użyciu materiałów wybuchowych, torów linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk, w okolicach miejscowości Mika (pow. garwoliński) oraz w okolicach miejscowości Gołąb (pow. puławski). 

"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym". Jest śledztwo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym". Jest śledztwo

Żurek: materiały wskazują, że nie był to cywil

Sprawę aktów dywersji komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

- Tutaj jest zbyt dużo takich właśnie elementów, które świadczą o tym, że to jednak był efekt sabotażu, bo pewne przedmioty, które zostały użyte, o których nie mogę mówić, ewidentnie wskazują, że to jest robota profesjonalistów (...) Wszystko wskazuje na to, że to była profesjonalna robota kogoś, kto wiedział, co chce zrobić - mówił.

- Technicznie mogła to wykonać jedna osoba, ale z reguły jest tak, że tego typu akcje są organizowane zespołowo - wyjaśnił Żurek.

Jednocześnie podkreślił, że prokuratura bierze pod uwagę wszystkie możliwości. Zauważył, że "ewidentnie materiały, które zostały użyte wskazują na to, że to nie mógł być cywil". - Chyba, że był bardzo dobrze przeszkolony - dodał. 

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Źródło: TVN24

Żurek: mogło dojść do wielkiej katastrofy kolejowej

Według nieoficjalnych informacji Radia Zet w pobliżu uszkodzenia torów kolejowych we wsi Mika funkcjonariusze znaleźli kamerę oraz drugi ładunek wybuchowy, który nie eksplodował. Piasecki dopytywał o te doniesienia Żurka. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - odpowiedział gość TVN24. 

Pytany o konsekwencje zdarzenia, szef MS wyraził opinię, że "ta historia mogła się potoczyć dużo gorzej". - Nigdy nie wiemy, jaki był cel sprawcy, bo czasem jest tak, że celem sprawcy jest po prostu ostrzeżenie (…). Czasem jest tak, że po prostu służby obcego państwa chcą wywołać destabilizację i panikę - tłumaczył. 

- Gdyby pewne rzeczy się zdarzyły, to wiemy w jakim miejscu to zostało podłożone (...). Taki pociąg - duży skład osobowy - gdyby wypadł z torów, jeszcze pod wpływem wybuchu i stoczył się, to mogłoby dojść do wielkiej katastrofy kolejowej - podkreślił minister sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: Żurek: na miejscu prezydenta nie byłbym butny, usiadłbym do stołu
pc

Żurek: na miejscu prezydenta nie byłbym butny, usiadłbym do stołu

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo SprawiedliwościWaldemar Żurek
Czytaj także:
Strażacy i policjanci pomogli sarnie w miejscowości Breń
Strażacy i policjanci na ratunek sarnie. "Utknęła"
Kraków
imageTitle
Los Polaków w rękach rywali. Wieczorem wszystko będzie jasne
EUROSPORT
Jedna z ulic w Moskwie
"Głodzą machinę wojenną Putina". Departament Skarbu USA zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Zalewski podpadł Urbanowi. "Nie powinno mu się to przydarzyć"
EUROSPORT
imageTitle
Advocaat i Curacao krok od awansu na mundial
EUROSPORT
Biało w Gdańsku
W Polsce sypnęło śniegiem. Zdjęcia i nagrania
METEO
imageTitle
Na gola w kadrze czekał prawie 10 lat. "Przyszła jakaś nagroda"
EUROSPORT
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
METEO
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Ceny dwóch produktów ostro w górę
BIZNES
W niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz zginęło ponad milion ludzi
Dom aukcyjny: podjęliśmy błędną decyzję, ubolewamy
Świat
55 min
pc
Gorzka prawda o pracy ambasadorów. Były rzecznik MSZ zdradza kulisy
Kultura polityczna
Policjant po służbie zauważył oszusta
Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło
WARSZAWA
Policja zatrzymała 44-latka
Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
WARSZAWA
imageTitle
"Zimny prysznic zawsze się przydaje". Krytyczny Lewandowski
EUROSPORT
pisza-o-polsce-rory-16
Akty dywersji w Polsce. Reakcje światowych mediów
Polska
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Groził śmiercią, wymuszał sprzedaż alkoholu. Trwało to kilka miesięcy
WARSZAWA
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Kierowcy, tu rano będzie ślisko. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Posiedzenie Sejmu
Nowy marszałek, nowy prezes IPN, spadki, darowizny i likwidacja CBA
Polska
imageTitle
Selekcjoner zawiedziony. "Mógłbym doczepić się do wielu zawodników"
EUROSPORT
Cezary Kulesza
O tym "pan redaktor nie napisze". Jak Kulesza i Publicon Sport (nie) odpowiadali na pytania
Artur Warcholiński
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Recepty wystawiane bez wiedzy pacjentów, sześć milionów z refundacji
WARSZAWA
Jarosław Ziętara 1 września 1992 roku wyszedł z domu do redakcji "Gazety Poznańskiej". Nigdy tam nie dotarł.
Mordercy wciąż nieznani, a dziennikarze piszący o sprawie oskarżeni. Apel Rady Polskich Mediów
Polska
Donald Trump w Gabinecie Owalnym podczas spotkania z prezesem FIFA Giannim Infantino
Trump nie wyklucza uderzeń USA w trzech krajach
Świat
Władimir Putin
Putin oddał Rosję "w zastaw"
Świat
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Na kolei dywersja, w szkole agresja i trzy inne rzeczy, które warto wiedzieć
Polska
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
METEO
imageTitle
Niemcy pokazali moc i jadą na mundial. To dobre wieści dla Polaków
EUROSPORT
imageTitle
Tak oceniliśmy Polaków za mecz z Maltą
EUROSPORT
imageTitle
Polacy blisko potknięcia. Malta zaskoczyła
EUROSPORT
imageTitle
Holendrzy nie pozostawili złudzeń. Świętowanie w pięknym stylu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica