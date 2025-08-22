Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Akt oskarżenia w sprawie ujawnienia planu obronnego. "Niech to będzie przestroga"

pap_20250814_06D
Trela: mam wątpliwości, że Błaszczak przekroczył swoje uprawnienia i zrobił to cynicznie
Źródło: TVN24
"Niech to będzie przestroga dla wszystkich polityków, aby dla korzyści partyjnej żaden nie śmiał grać bezpieczeństwem Polski" - tak wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski skomentował akt oskarżenia wobec między innymi Mariusza Błaszczaka. Poseł Lewicy Tomasz Trela ocenił, że były szef MON "powinien się spalić ze wstydu, przeprosić i powiedzieć, że już nigdy więcej tak nie zrobi".

Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi Mariuszowi Błaszczakowi, aktualnemu szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirowi Cenckiewiczowi oraz dwóm byłym współpracownikom byłego szefa MON. Sprawa dotyczy ujawnienia w 2023 roku fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta".

Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób

Sikorski o "przestrodze dla wszystkich polityków"

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odnosząc się do sprawy napisał: "Niech to będzie przestroga dla wszystkich polityków, aby dla korzyści partyjnej żaden nie śmiał grać bezpieczeństwem Polski".

Szłapka: ujawnienie tajnych dokumentów to działanie na szkodę Polski

Akt oskarżenia skomentował także rzecznik rządu Adam Szłapka. Ocenił, że "ujawnianie tajnych dokumentów dotyczących obronności to działanie na szkodę Polski", którego "nie da się obronić".

Tomczyk: wyrwane z kontekstu fragmenty uderzyły w Polskę

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przypomniał we wpisie na platformie X, że "plany ujawniono na specjalnie zorganizowanym pikniku wojskowym, w czasie którego strzelano z Piorunów i Javelinów do lasu". "Miliony złotych na koszt wojska w imię kampanii wyborczej. Ta sprawa również została skierowana do prokuratury" - dodał.

Wiceszef MON napisał, że w trakcie kampanii wyborczej, "wbrew opinii Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego" Błaszczak i Cenckiewicz "odtajnili fragment planów obrony kraju". "Wyrwane z kontekstu fragmenty miały uderzyć w Premiera (Donalda) Tuska. Uderzyły w Polskę" - dodał. W konsekwencji - według Tomczyka - "przeciwnik dostał informację, jak powstają takie plany, jaka jest metodologia, jakie są przyjęte założenia, które przeszkody naturalne mają być wykorzystane przez wojsko".

"Błaszczak kłamie w tej sprawie od samego początku. Czekam na wyrok" - napisał.

Trela: Błaszczak powinien spalić się ze wstydu

Akt oskarżenia komentował też w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawą-Litwińską poseł Lewicy Tomasz Trela.

- Tak powinno właśnie wyglądać. My głosujemy w Sejmie o uchylenie immunitetu. Prokuratura stawia zarzuty. I nie trwają od zarzutów do aktu oskarżenia długie miesiące, tylko trwa kilka tygodni i jest decyzja - ocenił. Dodał, że niezawisły sąd będzie podejmował decyzję.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że Mariusz Błaszczak przekroczył swoje uprawnienia. I zrobił to cynicznie, z premedytacją w kampanii wyborczej, żeby podbić notowania Prawa i Sprawiedliwości, osłabić notowania partii demokratycznych - mówił Trela.

- Nie udało się. Prawo i Sprawiedliwość wybory przegrało. Nie rządzi. A dzisiaj Mariusz Błaszczak musi się z tego tłumaczyć - kontynuował.

- Błaszczak, były wicepremier, Cenckiewicz, aktualny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pani Glapiak, szefowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wszyscy ludzie Kaczyńskiego, wszyscy ludzie PiS mają dzisiaj akty oskarżenia. To jest naprawdę sytuacja bez precedensu - stwierdził.

Jego zdaniem Błaszczak "powinien się spalić ze wstydu, przeprosić i powiedzieć, że już nigdy więcej tak nie zrobi".

Mariusz Błaszczak
Mariusz Błaszczak
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że poza Błaszczakiem i Cenckiewiczem aktem oskarżenia objęci są: obecna przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Agnieszka Glapiak oraz były dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON - Piotr Z.

Jak przekazano w komunikacie, prokurator oskarżył Błaszczaka o to, że jako minister obrony narodowej pod koniec lipca 2023 roku przekroczył swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii PiS, polegające na odtajnieniu fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, między innymi "Planu Użycia Sił Zbrojnych RP Warta".

Następnie fragmenty te - jak przypomniała prokuratura - zostały zaprezentowane w trakcie trwającej wówczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP w spocie medialnym, opublikowanym we wrześniu 2023 roki na oficjalnym profilu partii PiS, na platformie X, czym - w ocenie śledczych - "działał na szkodę interesu publicznego oraz spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej".

"W przestępstwie Mariusza Błaszczaka istotną rolę odegrali oskarżeni Piotr Z., Agnieszka Glapiak i Sławomir Cenckiewicz, którzy swoim zachowaniem ułatwili mu jego popełnienie" - uznała prokuratura.

Błaszczak skomentował, że "to nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu". Cenckiewicz oświadczył, że "był i jest niewinny". "Nigdy prawa nie złamałem" - oznajmił. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/tok

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaMariusz BłaszczakSławomir CenckiewiczMinisterstwo Obrony NarodowejWojsko Polskie
Czytaj także:
Stanisław Koziej
"Najwyższa pora, aby minister Błaszczak przeprosił"
Polska
imageTitle
Polki po testach płci przed mistrzostwami świata. Jednoznaczne wyniki
EUROSPORT
Policja szuka sprawcy, który włamał się do skrzynek w kościele
Z kościoła zniknęły pieniądze. Szukają tego mężczyzny
WARSZAWA
shutterstock_2581104277
Rząd likwiduje najstarszy podatek w tym kraju
BIZNES
Strefa Gazy
ONZ po raz pierwszy ogłosiła, że w Strefie Gazy panuje głód
Świat
Uran na zdjęciu wykonanym przez sondę Voyager 2
Odkrycie w pobliżu Urana. NASA informuje
METEO
Poszukiwany Alan Bartczak
Porwanie 26-latka. Dwie osoby w areszcie, list gończy za trzecią
Poznań
GettyImages-2229395632
Kupowali zestawy, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną
BIZNES
Mark Rutte
Szef NATO: jesteśmy w kontakcie z Polską w sprawie incydentu z dronem
Świat
Fajerwerki doprowadziły do pożaru
Fajerwerki i pożar w lesie
Opole
Poczekalnia w szpitalu w Petersburgu
Zmiany w kardiologii. Nie każdy z chorym sercem dostanie skierowanie do specjalisty?
Zuzanna Kuffel
Kotka spędziła kilka dni w Chorwacji
Ukryła się w zderzaku auta. Tak Blue pojechała z Olkusza nad Adriatyk
Kraków
Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie
Na Kurylach brakuje benzyny. Wprowadzono limity
Świat
imageTitle
Burza po kuriozalnym losowaniu. To nagranie trzeba zobaczyć
EUROSPORT
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace na drogach w czterech dzielnicach
WARSZAWA
Siergiej Ławrow
Spotkanie Zełenskiego z Putinem. Ławrow o tym, co stoi na przeszkodzie
Świat
Mężczyzna został aresztowany
Na schodach leżała zakrwawiona kobieta. Jej partner uciekł
Katowice
imageTitle
Nie stawił się do wojska na czas. Grozi mu kara do 85 tysięcy euro
EUROSPORT
Iga Świątek wróciła do wielkiej formy
Pytania o Świątek przed US Open. "To on robi najlepszą robotę w jej teamie"
Michał Rożniatowski
Wyciek z jadącej betoniarki
Wyciek z jadącej betoniarki. Nagranie
Olsztyn
shutterstock_1789026455
"Uzależniające jak ruletka". Eksperci ostrzegają przed kryptowalutami
BIZNES
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Brutalne pobicie 14-latka w Cegłowie. Nowe informacje
WARSZAWA
Puste butelki po alkoholu
Ekspert: "Wyższa akcyza to niższa śmiertelność"
Zdrowie
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Mieszkał na klatce schodowej. Osłabiony, niedożywiony, odmawiał pomocy
WARSZAWA
Pożar budynku straży pożarnej w Toruniu
Pożar w centrum miasta. Płonie budynek straży pożarnej
Kujawsko-Pomorskie
Niedźwiedź za ladą
Niedźwiedź włamał się do lodziarni. Te lody smakowały mu najbardziej
METEO
imageTitle
Radość i niedosyt. Trener Rakowa z mieszanymi uczuciami
EUROSPORT
rosja-0085
Atak na rosyjski rurociąg. Ukraińcy chwalą się nagraniem
Świat
Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej
Wypadek w Hucie Katowice. Są ranni
Katowice
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP ostrzega przed ogromną stratą. Wszystko przez złotego
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica