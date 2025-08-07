Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zostaje w rękach ziobrystów. Duda zablokował reformę

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Za rządów Zjednoczonej Prawicy Akademia Wymiaru Sprawiedliwości zyskała faktyczną niezależność, co - jak podnosił resort sprawiedliwości - stoi w sprzeczności z misją kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Uczelnia po reformie miała zyskać nowego rektora i wrócić pod kuratelę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Ministra Sprawiedliwości.

Prezydenckie weto pozwoli AWS utrzymać dotychczasowy charakter, zgromadzony majątek i nieoficjalny status przyczółka ziobrystów. Stanowisko zachowa kontrowersyjny rektor-komendant AWS dr Michał Sopiński.

W ostatnich miesiącach uczelnią wstrząsnął skandal związany z możliwym molestowaniem studentek przez jednego z wykładowców. O sprawie pierwsi pisaliśmy w TVN24+.

To była jedna z ostatnich decyzji Andrzeja Dudy jako prezydenta RP. We wtorek 5 sierpnia wieczorem zawetował trzy ustawy:

umożliwiającą osobom od 13. roku życia konsultacje psychologiczne bez zgody opiekuna,

likwidującą Akademię Kopernikańską i Szkołę Główną Mikołaja Kopernika,

dotyczącą reformy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Nowela ustawy o Służbie Więziennej przygotowana została przez Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze pod rządami Adama Bodnara. Zmiany miały zreformować Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, znaną jako uczelnia Zbigniewa Ziobry.

Prezydent o zawetowanej ustawie w wywiadzie dla TV Republika mówił tak: "Nie tyle likwiduje uczelnię (...) tylko w ogromnym stopniu tak naprawdę następuje skok na jej autonomię. Chodzi tylko o przejęcie kadrowe, to znaczy, żeby wyrzucić obecne władze uczelni i zastąpić je swoimi ludźmi".

Podkreślił, że "nie zgodzi się na to, by uderzano w Polsce w wyższe uczelnie". I dlatego skierował nowelę do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

W reakcji na decyzję prezydenta obecny rektor-komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński na platformie X opublikował grafikę z biało-czerwoną dłonią pokazującą symbol "victorii" - zwycięstwa.

"Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w naszej walce o autonomię Akademii Wymiaru Sprawiedliwości! Ostatnie miesiące to czas ogromnego stresu, nieprzespanych nocy i wytężonej pracy! Było warto! Dla mnie była to największa próba w całym dotychczasowym życiu. Mój prywatny Everest" - triumfuje Sopiński. Na stronie AWS opublikował też wideo z podziękowaniami dla prezydenta za "odważną" decyzję.

Wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart, którą poprosiliśmy o komentarz do weta, pisze o "dużym rozczarowaniu".

"Celem naszej ustawy było uzdrowienie sytuacji na uczelni, skierowanie jej potencjału na potrzeby polskiego więziennictwa i zwrócenie jej Służbie Więziennej, a nie - co sugeruje Andrzej Duda - naruszenie autonomii. Zależy nam, aby uczelnia funkcjonowała jak inne uczelnie służb mundurowych. Weto prezydenta utrwala patologie funkcjonowania AWS i oddala nas od przywrócenia normalnych zasad, które powinny obowiązywać w szkole, która ma kształcić przyszłe i obecne kadry Służby Więziennej. Mogę zapewnić, że nie zrezygnujemy z uzdrawiania systemu kształcenia służb mundurowych i jesteśmy zdziwieni, że mamy tu inne zdanie niż ustępujący prezydent" - czytamy w oświadczeniu wiceministry.

Jak i kiedy powstała Akademia Wymiaru Sprawiedliwości? Dlaczego zyskała przydomek "przyczółka ziobrystów"? Co było w nowelizacji ustawy, którą w ostatniej chwili swojej drugiej kadencji zawetował prezydent Andrzej Duda?

Przyczółek ziobrystów