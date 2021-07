Jakub Banaś zostanie przesłuchany w prokuraturze. Wezwana została także jego żona

Prokuratura Regionalna w Białymstoku przesłucha w sobotę syna prezesa NIK - Jakuba Banasia, jego żonę Agnieszkę Banaś oraz dyrektora krakowskiej Izby Administracji Skarbowej Tadeusza G. To w związku z piątkowym zatrzymaniem Banasia i G. przez funkcjonariuszy CBA. W tym dniu poinformowano także, że Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi.

Prezes NIK Marian Banaś wygłosił w piątek po południu oświadczenie dla prasy. - Zaistniała sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na dalszą pracę Najwyższej Izby Kontroli - zapewniał. Wcześniej tego dnia Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia. Również w piątek agenci CBA zatrzymali syna Banasia . Jakub Banaś jest doradcą społecznym w NIK.

Adwokat Agnieszki i Jakuba Banasiów: publiczne zatrzymywanie niczemu nie służy

- Kumulując to wszystko, naturalnym wydaje się, że jest to sytuacja zupełnie niekomfortowa, destabilizująca dla osoby, która to wszystko przeżywa. Z tego powodu jest to dla mnie trudne do przyjęcia - przyznał. Adwokat, według informacji TVN24, nie ma kontaktu z Jakubem Banasiem od piątku około godziny 15, kiedy rozpoczęły się czynności związane z przesłuchaniem Banasia juniora.