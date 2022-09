Agencja S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski

czytaj dalej

Zamiast krążyć między gabinetami specjalistów, pacjenci z cukrzycą, astmą, chorobami tarczycy i serca załatwią wszystko u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach opieki koordynowanej. Teraz to on skieruje pacjenta na echo serca, holter, badanie dopplerowskie, a nawet biopsję cienkoigłową tarczycy. Ma to skrócić kolejki do specjalistów i przyspieszyć diagnostykę najpowszechniejszych chorób. Choć oficjalnie zmiany wchodzą w życie od 1 października, pierwsi pacjenci skorzystają z nich pewnie dopiero od listopada. Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał jeszcze bowiem umów z poradniami.