Zgodził się na sprzedaż działki pod CPK. Romanowski: będę wyjaśniać

Zjazd na Nowogrodzkiej. Rafał Romanowski odmawia udzielenia odpowiedzi na pytania Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Jeszcze tego samego dnia, w którym sprawa sprzedaży działki pod CPK została ujawniona, Jarosław Kaczyński zawiesił Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego w prawach członków PiS. Później zawiesił jeszcze dwie inne osoby.

Osobą, która podpisała ostateczną zgodę na sprzedaż gruntu, był właśnie Romanowski.

CZYTAJ PODSUMOWANIE: Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania

Po ujawnieniu w zeszłym tygodniu przez Wirtualną Polskę afery w sprawie sprzedaży przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działki pod CPK - do której doszło w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS - prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w partii między innymi byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa oraz byłego wiceministra w resorcie Rafała Romanowskiego.

W partii powołano też specjalny zespół, który ma zająć się wyjaśnianiem sprawy sprzedaży gruntu. Na jego czele stanęła była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowe zadanie dla byłej marszałek

Romanowski: będę wyjaśniać

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Maja Wójcikowska, zespół zebrał się w środę w siedzibie PiS na ulicy Nowogrodzkiej. Przekazała, że pojawili się tam między innymi Telus i Romanowski, którzy mieli złożyć wyjaśnienia.

Dziennikarka mówiła, że były minister rolnictwa opuścił siedzibę partii nie spotykając się z przedstawicielami mediów. "Super Express" napisał jednak, że Telus tuż po opuszczeniu siedziby partii rzucił krótko dziennikarzom tej redakcji: "Naprawdę nie mogę nic powiedzieć. Mam zakaz wypowiadania się dla mediów".

Wójcikowskiej udało się natomiast zadać kilka pytań Romanowskiemu, gdy pojawił się na korytarzu. Pytała o to, dlaczego podpisał się pod zgodą na sprzedaż działki. - Bez komentarza - odpowiedział.

Dziennikarka pytała też między innymi, czy miał z tego jakieś korzyści lub czy w KOWR były jakieś wytyczne co do niesprzedawania działki. Na wszystkie pytania łącznie cztery razy odpowiedział "bez komentarza". Pytany zaś, czy będzie to wszystko wyjaśniać Elżbiecie Witek, odparł: - Tak, będę wyjaśniać.

Następnie opuścił korytarz i zniknął za drzwiami w siedzibie PiS.

OGLĄDAJ: TVN24 HD