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Polska

Brytyjski sąd zdecydował w sprawie ekstradycji polskiego youtubera

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Stuu
Youtuber Stuart B., znany jako Stuu, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Twitter/@PolskaPolicja
Decyzją brytyjskiego sądu Stuart K.-B., znany jako Stuu, może zostać poddany ekstradycji do Polski. Sprawa jest pokłosiem tak zwanej afery Pandora Gate. Youtuberowi grozi do 12 lat więzienia w związku z zarzutami o czyny pedofilskie i rozpijanie nieletnich.

Jak poinformowały w poniedziałek brytyjskie media, w ubiegłym tygodniu sąd w Londynie podtrzymał ubiegłoroczną decyzję sądu niższej instancji, wyrażającą zgodę na wydanie Polsce youtubera Stuarta K.-B., znanego jako Stuu.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że prokuratura nie otrzymała jeszcze w tej kwestii żadnych informacji od brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości.

Rzecznik dodał, że po pojawieniu się pierwszych doniesień medialnych w tej sprawie zwrócono się do strony brytyjskiej o przedstawienie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących potencjalnej ekstradycji Stuarta K.-B.

Zarzuty dla Stuarta K.-B. w związku z aferą Pandora Gate

Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Pojawiły się wtedy oskarżenia wobec niektórych polskich twórców internetowych o utrzymywanie kontaktów o charakterze pedofilskim. W październiku 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B.

Zarzuty dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15. roku życia, do których, według ustaleń prowadzących dochodzenie, doszło latem 2015 roku i w sierpniu 2018 roku, a także rozpijania osób małoletnich. Jedną z osób, które Stuu miał nakłaniać do picia alkoholu, była dziewczynka będąca ofiarą czynu pedofilskiego z sierpnia 2018 roku. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi kara do 12 lat więzienia.

Stuart K.-B
Stuart K.-B
Źródło zdjęcia: Twitter/@PolskaPolicja

Brytyjski sąd podtrzymał decyzję o ekstradycji Stuu

Jak przypominają w poniedziałek "The Independent" i "Daily Mail”, Stuart K.-B. został aresztowany w październiku 2023 r., a w lutym zeszłego roku sąd wydał zgodę na jego ekstradycję. K.-B. odwołał się od tej decyzji, przekonując, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną, gdyż postawienie przed sądem zaangażowanych w sprawę Pandora Gate zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki. W zeszłym tygodniu sąd w Londynie odrzucił jednak te argumenty i zdecydował, że K.-B. może zostać wydany Polsce.

34-letni Stuart K.-B., który urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 r. przeniósł się do Polski, gdzie rozpoczął karierę twórcy internetowego pod pseudonimami Polski Pingwin, a potem Stuu. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym. Jego konto na YouTube obserwowało 4,1 miliona osób, a na Instagramie - 1,8 miliona. Kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką, w związku z czym wycofał się z aktywności internetowej.

OGLĄDAJ: Pandora Gate. "Przytłoczył nas nadmiar informacji"
pc
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Źródło: PAP
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Tagi:
Sprawy sądowe w PolsceWielka BrytaniaYouTube
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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