Nowe zarzuty dla księdza Michała O. i urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej

"To miały być pieniądze przekazane pod stołem"

- Kiedy pojawiły się już pieniądze z funduszu, Jan przyszedł do mnie i powiedział, że ksiądz Michał musi zapłacić odpowiednim osobom od funduszu, co przy tym chodzą. Mieliśmy wymyślić, jak to zrobić, bo to miały być pieniądze przekazane pod stołem. Powiedziałem, że najprostszym rozwiązaniem, którego nie da się wykryć, będzie najem tej działki pod magazyny, kontenery i tak dalej. On mówi: "świetny pomysł". I tak zrobiłem, przelałem im pieniądze za tę działkę. To było 550 tysięcy złotych. Miałem sobie to potem dopisać do kolejnych faktur. Traktowałem to jako zapłatę za to, że jestem przy tej budowie - mówił szef Tiso. Według Piotra W. Tiso miała potem podpisać umowę na wynajem na kolejne 3 miliony złotych.