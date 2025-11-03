Logo strona główna
Po co szef KOWR spotkał się z szefem Dawtony? "To był sezon zbioru kukurydzy"

Dyrektor KOWR Henryk Smolarz
Szef KOWR: dzisiaj skierowałem pismo do właściciela działki o zgodę na odkup
Obecny dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Henryk Smolarz spotkał się z właścicielem Dawtony Andrzejem Wielgomasem przed wybuchem afery CPK - ujawniła w poniedziałek Wirtualna Polska. Polityk PSL utrzymuje, że o "skali problemu" z działką dowiedział się z mediów, a spotkanie z Wielgomasem dotyczyło kukurydzy.
Kluczowe fakty:
  • Należąca do KOWR działka w miejscowości Zabłotnia, przez którą według planów miałaby przebiegać linia kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego, została sprzedana w grudniu 2023 roku, czyli niedługo przed utratą władzy przez PiS.
  • Wcześniej należała do KOWR, który sprzedał ją Piotrowi Wielgomasowi. To syn Andrzeja Wielgomasa, twórcy firmy Dawtona.
  • Ziemia została sprzedana za prawie 23 miliony złotych. Po zmianie przeznaczenia terenu, jego wartość może wzrosnąć nawet do 400 mln złotych - opisała Wirtualna Polska.
  • Wątpliwości budzi zachowanie polityków w tej sprawie. Po ujawnieniu informacji o sprzedaży prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w partii m.in. byłego szefa KOWR oraz byłego ministra rolnictwa.

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska ujawniła, że właściciel firmy Dawtona Andrzej Wielgomas w kluczowych dla sprzedaży działki pod CPK momentach w 2023 roku odwiedzał w resorcie rolnictwa polityków rządu PiS: ministra Roberta Telusa, wiceministra Rafała Romanowskiego, a dwukrotnie ówczesnego szefa KOWR - Waldemara Humięckiego. Wszyscy trzej zostali zawieszeni w prawach członków partii PiS przez Jarosława Kaczyńskiego.

Miesiąc po ostatniej wizycie syn właściciela przedsiębiorstwa, Piotr Wielgomas, kupił strategiczną dla budowy CPK działkę.

Telus się tłumaczy, obecny minister pokazuje dokument. "Jestem załamany"
Telus się tłumaczy, obecny minister pokazuje dokument. "Jestem załamany"

W poniedziałek dziennikarz WP Szymon Jadczak opublikował kolejne ustalenia. Według jego informacji Andrzej Wielgomas utrzymywał relacje z politykami odpowiedzialnymi za rolnictwo również po przejęciu władzy przez obecny rząd.

Urzędujący dyrektor generalny KOWR i jednocześnie poseł PSL Henryk Smolarz spotkał się z przedsiębiorcą wkrótce po otrzymaniu od Wirtualnej Polski pytań dotyczących sprzedanej działki.

Dyrektor KOWR Henryk Smolarz
Dyrektor KOWR Henryk Smolarz
Szef KOWR spotkał się z szefem Dawtony

Jak opisuje WP, zarząd CPK pod koniec 2024 r. zażądał, żeby Smolarz zorganizował spotkanie z Piotrem Wielgomasem, wiceprezesem firmy Dawtona, któremu sprzedano działkę. Szef KOWR miał "milczeć i ignorować cztery kolejne pisma w tej sprawie".

Dziennikarz WP ustalił, że do spotkania urzędników KOWR z Piotrem Wielgomasem doszło dopiero 7 sierpnia 2025 r. i brał w nim udział także Andrzej Wielgomas.

Dwa tygodnie po tej rozmowie KOWR miał przesłać notatkę ze spotkania do CPK z sugestią, że na odzyskanie terenu "nie ma co liczyć" - opisał Jadczak.

Z kolei we wrześniu dziennikarze portalu dowiedzieli się o sprawie działki i wysyłali pierwsze pytania do KOWR-u. Odpowiedź z biura dyrektora generalnego przyszła 16 września. Dwa dni później, 18 września, Smolarz przyjął w swoim gabinecie Andrzeja Wielgomasa - poinformowała WP.

Sasin: To był polityczny błąd. Nie ulega wątpliwości

Sasin: To był polityczny błąd. Nie ulega wątpliwości

Kto ponosi odpowiedzialność? Horała: ten, kto podpisał zgodę

Kto ponosi odpowiedzialność? Horała: ten, kto podpisał zgodę

Szef KOWR: spotkanie dotyczyło kukurydzy

Jadczak zapytał szefa KOWR o cel tego spotkania. Polityk PSL twierdził, że tematem była kukurydza. - To był sezon zbioru kukurydzy - tłumaczył Smolarz. KOWR współpracuje z Dawtoną, bo firma skupuje warzywa do przetwórstwa.

Właściciel Dawtony nie odpowiedział na pytania dotyczące tej rozmowy.

Szef KOWR przekonywał, że o "skali problemu" z działką dowiedział się z mediów i że nie wiedział o pytaniach WP. Tłumaczył, że sprawą zajmuje się oddział terenowy KOWR w Warszawie, za ten obszar odpowiedzialny jest jeden z jego zastępców, a on sam nie czytał korespondencji pomiędzy CPK a KOWR w tej sprawie.

Smolarz w rozmowie z WP przyznał, że takich spotkań z Wielgomasem mogło być więcej. Według portalu do jednego z nich doszło także 2 sierpnia 2024 roku. Tydzień wcześniej urzędnicy KOWR spotkali się w sprawie działki z ludźmi CPK - zauważa Jadczak. 

Właściciel gruntu pod CPK: nie wiedziałem, że są tam planowane inwestycje strategiczne

Właściciel gruntu pod CPK: nie wiedziałem, że są tam planowane inwestycje strategiczne

Horała: gdybym był pełnomocnikiem miesiąc czy dwa dłużej…

Horała: gdybym był pełnomocnikiem miesiąc czy dwa dłużej…

Od sprzedaży działki do wybuchu afery. Chronologia wydarzeń

Sprawa sprzedaży działki rozpoczęła w 2023 roku, kiedy Wody Polskie dokonały zmiany klasyfikacji cieku wodnego na sprzedanym później terenie. Dzięki temu umowa mogła zostać sfinalizowana. 1 grudnia, czyli niecałe dwa tygodnie przed oddaniem przez PiS władzy, działka została sprzedana wiceprezesowi Dawtony Piotrowi Wielgomasowi za kwotę 22,8 mln złotych.

Opinia publiczna dowiedziała się o sprawie dopiero dwa lata później, po publikacji Wirtualnej Polski. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej (w listopadzie 2023 r.) alarmowała spółka Centralny Port Komunikacyjny u pełnomocnika rządu ds. tej inwestycji Marcina Horały. Polityk PiS na pismo CPK odpowiedział 8 grudnia, czyli tydzień po sfinalizowaniu sprzedaży.

Po publikacji WP prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członków partii m.in. byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa oraz trzech innych polityków PiS zaangażowanych w sprawę.

Również dopiero po publikacji WP - 27 października warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień urzędników KOWR. Ten z kolei wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i innych materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: Wirtualna Polska

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

CPKMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiPolskie Stronnictwo Ludowe
