Zandberg krytycznie o Tusku. "Pan jest poważny?

Po wystąpieniu premiera Donalda Tuska w Sejmie przed głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu posłowie zaczęli zadawać pytania. Głos zabrał między innymi lider Razem Adrian Zandberg.

- Panie premierze, półtora roku temu narzekał pan na deficyt powagi w polskiej polityce, więc chciałem zapytać po dzisiejszym przemówieniu, czy pan jest poważny, kiedy pan mówi o tym, że nastąpiła profesjonalizacja zarządzania majątkiem publicznym w Polsce - powiedział.

Pytał, czy "profesjonalizacja polega na tym, że w kluczowych spółkach zatrudnia się rodziny polityków PSL-u" i "na tym, że w Totalizatorze Sportowym zatrudnia się internetowych hejterów działających na rzecz Platformy Obywatelskiej".

- A może tę profesjonalizację widać w zarządzaniu polską nauką, w tym, co działo się wokół instytutów badawczych, wokół badania sztucznej inteligencji? Albo w reaktorze Maria, jedynym w naszym reaktorze wyłączonym przez nieudolność w zarządzaniu? - wyliczał.

Adrian Zandberg zadaje pytanie Donaldowi Tuskowi

- Jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce są transparentne, uczciwe konkursy i że to w ten sposób dobierani są ludzie do zarządzania majątkiem publicznym, to mam dla pana złą informację. Albo pana ktoś wprowadza w błąd, albo żyje pan w jakimś innym świecie - skwitował poseł.