Adrian Zandberg kolejnym kandydatem na prezydenta. Jest gotów "szarpać się z tym koniem"

- Mam kompletnie dość tej szarpaniny, z której nic nie wynika. Mam dość słuchania non-stop, kto kogo za chwilę wsadzi do więzienia - powiedział. Ocenił, że są to "spory o nic, na końcu których jesteśmy w tym samym miejscu, z którego zaczynaliśmy".

Zandberg o planie dla Polski na dekadę

Zandberg przekonywał, że Polska potrzebuje "planu na dekadę". - Trzeba się uczciwie umówić, że coś przez 10 lat konsekwentnie budujemy, a potem trzeba to zrobić, niezależnie od tego, kto rządzi - powiedział. Wśród priorytetów wymienił kwestie energii. - Już dzisiaj płacimy za energię z węgla bardzo dużo (...). Energia musi być nie tylko czysta, nie tylko tania, ona musi być przede wszystkim stabilna - wyjaśnił. Według Zandberga "tutaj tak naprawdę jest jedno rozwiązanie, a tym rozwiązaniem jest atom". - Podpiszmy ponadpartyjne porozumienie wszystkich sił politycznych, że budujemy osiem bloków jądrowych, każdy po półtora gigawata - zaapelował. Dodał, że to wystarczy, aby "zapewnić twardą bazę dla polskiej gospodarki tak, żebyśmy przestali pompować pieniądze w błoto i uzależniać się od importu (energii - red.)". Wśród innych priorytetów Zandberg wymienił m.in. bezpieczeństwo zdrowotne. Kandydat partii Razem na prezydenta przekonywał, że państwo wydaje od lat za mało na zdrowie i to musi się zmienić. - Chciałbym, żebyśmy pod patronatem nowego prezydenta, znowu ponad podziałami umówili się, że będziemy wydawać w Polsce na zdrowie 8 procent PKB - powiedział. Jego zdaniem jest to "minimum tego, żeby ten system w końcu postawić na nogi".