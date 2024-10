Bodnar pozywa Morawieckiego. Za słowa o "krwi na rękach"

Poinformował też, że pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który najpierw podejmie czynności formalnoprawne, a następnie już merytoryczne. Termin rozpoznania sprawy zależny jest od sędziego, między innymi od liczby spraw, które są w jego referacie. Prawnik przypomniał też, że zgodnie z procedurą pozwany - po otrzymaniu odpisu pozwu - zostanie zobowiązany do przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie, czyli do odpowiedzi na pozew, po którym z kolei powód może zostać zobowiązany do przedstawienia repliki.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" pełnomocnicy Bodnara adwokaci dr Michał Zacharski i dr Kamil Rudol podkreślili też, że słowa Morawieckiego to fałszywe sugestie, które działają na wyobraźnię i są stygmatyzujące. - Choćbyśmy byli najbardziej odporni na to, co mówią o nas inni, pomyślmy, co odpowiedzielibyśmy naszym dzieciom, gdyby spytały nas: "dlaczego mówią i piszą o tobie, że masz krew na rękach?" - zaznaczyli. Dodali, że pozew w imieniu Bodnara może poprawić standardy dyskursu publicznego.

Sprawa śmierci żołnierza na granicy

"Drodzy żołnierze, drodzy funkcjonariusze. Ja wam dziękuję. Dziękuję wam w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich Polaków, za waszą odważną postawę, za to, że nie wahacie się bronić nas, naszych granic, wbrew temu, co robią obecnie rządzący. A co oni robią? Powołują, to prokurator Bodnar, który ma krew na rękach tym co się stało, powołuje zespół. Ale wiecie państwo do czego? Zespół do wyłapywania takich zachowań żołnierzy, które mogą doprowadzić żołnierzy do aresztu. Czy Wy coś z tego rozumiecie? Ja naprawdę zastanawiam się, komu to wszystko służy" – cytuje słowa Morawieckiego "Rzeczpospolita".