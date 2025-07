Bodnar: mamy potężne wątpliwości co do orzeczenia Źródło: TVN24

Kwestionowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego podjęła we wtorek uchwałę w sprawie wyborów. Stwierdziła ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Jak przekazał jej prezes, do uchwały zgłoszono trzy zdania odrębne. W świetle orzeczeń międzynarodowych trybunałów i według opinii wielu ekspertów i osób ze środowiska sędziowskiego, a także rządzących, Izba nie jest uznawana za niezawisły sąd.

"Potężne wątpliwości" prokuratora generalnego

- Procedura dokonania zaprzysiężenia prezydenta składa się z dwóch etapów. Jeden to jest orzeczenie Sądu Najwyższego, drugie to jest zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym. Co do tego orzeczenia mamy potężne wątpliwości, nie tylko ze względu na to, że orzekała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, ale także ze względu na liczne nieprawidłowości, które wypłynęły w toku rozpatrywania protestów wyborczych, czy także w czasie samego posiedzenia Sądu Najwyższego - powiedział prokurator generalny Adam Bodnar.

- Natomiast mamy też zasadę konstytucyjną, która mówi o domniemaniu ważności wyborów. Jak rozumiem, tym przede wszystkim kieruje się pan marszałek - dodał. Jak stwierdził, Szymon Hołownia najwyraźniej już zdecydował, że Karol Nawrocki zostanie prezydentem 6 sierpnia.

Prokurator generalny powiedział, że nawet gdy dojdzie do zaprzysiężenia prezydenta, to będzie ono dotknięte "wizją pewnego kryzysu legitymizacji władzy prezydenckiej, że nie wszystko było tak jak trzeba".

Bodnar odniósł się do kwestii ponownego przeliczenia głosów w ponad 200 komisjach. Mówił, że opinie ekspertów w tej sprawie wpłynęły w ostatni piątek. Dodał, że wytypowali oni komisje. Zapytany, do kiedy prokuratorzy przeliczą głosy, powiedział, że według jego wiedzy prokurator krajowy Dariusz Korneluk "wczoraj wydał polecenie, jeżeli chodzi o poszczególne prokuratury regionalne i okręgowe, żeby ruszyć do tego aktu przeliczenia". - Myślę, że to jest kwestia najbliższych dni, najbliższych tygodni - dodał.