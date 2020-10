"Coś, co będzie nazywane wyrokiem, doprowadzi do niemal całkowitego zakazu legalnej aborcji w Polsce"

Wszyscy ludzie, którzy grzebią przy prawie aborcyjnym, muszą mieć świadomość skutków społecznych, jakie ich decyzje noszą. Zakaz aborcji nie wpływa na wzrost urodzeń, wręcz przeciwnie - powiedziała w TVN24 Kamila Ferenc z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. - Tam, gdzie jest liberalne prawo aborcyjne, gdzie jest dostęp do antykoncepcji, tam rośnie liczba urodzeń dzieci. Zakaz aborcji nie niweluje tej aborcji, nie sprawia, że jej nie ma - mówiła. Jak dodała, dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie może doprowadzić "do niemal całkowitego zakazu tej legalnej aborcji w Polsce".

Wniosek grupy posłów dotyczący tej kwestii po raz pierwszy trafił do Trybunału Konstytucyjnego już trzy lata temu. Ze względu na zakończenie kadencji parlamentu uległ on jednak dyskontynuacji. Po raz kolejny wniosek trafił do Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku - złożyła go grupa 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji. Przedstawicielami wnioskodawców są posłowie Prawa i Sprawiedliwości - Bartłomiej Wróblewski oraz Piotr Uściński.

- Dzisiejszy nie wyrok, ale coś, co będzie nazywane wyrokiem, doprowadzi do niemal całkowitego zakazu tej legalnej aborcji w Polsce - powiedziała.

- Po drugie, zakaz aborcji nie niweluje tej aborcji, nie sprawia, że jej nie ma, tylko przenosi ją może już nie do podziemia rozumianego w stylu lat 80., 90., natomiast na pewno zmusi to kobiety do jeżdżenia do klinik zagranicznych i opłacania zabiegów z własnych pieniędzy, mimo że mają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce - wyjaśniała. A - jak mówiła - "osoby niezamożne będą zmuszone albo urodzić albo, niestety, sięgną po metody nie do końca bezpieczne, na przykład po środki z niepewnych źródeł".